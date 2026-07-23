Rafa Soares publicou uma mensagem de despedida do FC Famalicão, na qual agradeceu ao clube pelas duas últimas temporadas.

Em especial, o defesa deixou uma palavra de agradecimento «ao presidente Miguel Ribeiro, aos vários departamentos, a todas as pessoas que trabalham no clube, aos meus colegas e, claro, aos adeptos».

O lateral-esquerdo foi uma das peças-chave no xadrez de Hugo Oliveira nas últimas duas épocas. Ao serviço dos famalicenses, realizou 55 jogos, marcou um golo e somou seis assistências.

Ao contrário do que era esperado, Rafa Soares continuará a jogar em Portugal, tendo assinado contrato com o Estrela da Amadora até 2028.

Para colmatar a saída do português, o FC Famalicão já garantiu a contratação de Leny Meyer. O lateral-esquerdo chega a custo zero, proveniente do Estugarda, e conta com passagens pelas seleções jovens da Suíça. / / Tiago Torres