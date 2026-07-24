O FC Famalicão publicou nas suas redes sociais, uma pequena entrevista com o agora ex-jogador onde se abordaram vários temas, desde a passagem pelo emblema minhoto, o significado do futsal e agradecimentos a quem fez parte deste seu percurso.

«Hoje encerro um capítulo muito importante da minha vida», começou por afirmar Amílcar Gomes, acrescentando que foram «cerca de 33 anos» dedicados ao futsal e que «valeu sem dúvida a pena». O jogador, que é natural de Gondomar, garante sair sem arrependimentos, recordando que «cada momento, cada clube foi muito importante» e que até a experiência no estrangeiro contribuiu para a sua formação enquanto pessoa e atleta. Apesar de admitir que vai sentir falta «da competição, da adrenalina dos jogos e de ganhar». Amílcar despede-se da modalidade com uma simples, mas marcante, mensagem «Obrigado, futsal».

Sobre a passagem pelo FC Famalicão, explicou que chegou ao clube numa fase adiantada da carreira, depois de ouvir várias referências positivas sobre o projeto. «Aceitei o desafio; aceitei o projeto. Na minha cabeça já vinha com esse objetivo de alcançar a subida, deixar o clube na primeira divisão, que é onde merece estar, e terminar o meu último ano na primeira divisão. Foi o que conseguimos», destacou, mostrando-se satisfeito por cumprir essa missão.

Ao longo da entrevista, o antigo internacional português fez questão de agradecer a todos os que fizeram parte do seu percurso. «Quero agradecer todos os clubes que representei, todas as direções, equipas técnicas, colegas, equipas médicas e todo o staff. Sem eles esta caminhada era impossível», referiu.

O antigo futsalista guarda um significado especial da chamada à Seleção Nacional, uma conquista que considera inesquecível. «Chegar a esse patamar é o que qualquer atleta quer alcançar. Foi, sem dúvida, o momento mais alto da minha carreira enquanto jogador de futsal», revelou. No total fez 10 jogos, onde apontou 1 golo, pela seleção das quinas.

O agora ex-jogador recordou, ainda, que o futsal lhe transmitiu valores que transporta para a vida, como «a resiliência, o caráter, o espírito de equipa e a entreajuda», considerando que esses princípios, aliados à educação recebida dos pais, o ajudaram a construir o seu percurso.

Na despedida, deixou, também, um voto de confiança no futuro da modalidade, desejando que o futsal continue a crescer e a atrair cada vez mais público aos pavilhões.

Pelo FC Famalicão, Amílcar Gomes fez 48 jogos e apontou 33 golos, sendo um dos capitães da equipa, e uma peça chave para o projeto dos famalicenses no futsal.

Ao longo da carreira, em Portugal, representou, a ADCR Caxinas Poça Barca, CR Candoso/Natcal, SC Braga, FJ Antunes, Modicus Bruval e Coimbrões. No estrangeiro, em Itália, ASD Cosenza; no Catar AL-Gharafa; e na Hungria o MVFC Berettýújfalu.

No total fez 302 jogos, onde faturou por 147 vezes. / / Tiago Torres