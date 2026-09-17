Está a chegar o décimo primeiro episódio do Close-Up – Observatório de Cinema que vai desenvolver-se entre os dias 10 e 17 de outubro, entre a Casa das Artes e o Teatro Narciso Ferreira (Riba de Ave), sob o mote “Pais e Filhos” “mediando” conflitos entre gerações.

Estão programadas mais de 30 sessões, três cine-concertos em estreia absoluta e a presença de dezenas de personalidades convidadas.

Nas sessões de abertura e encerramento, na Casa das Artes, e na passagem pelo Teatro Narciso Ferreira, há três cine-concertos, apresentados ao vivo. JP Simões dialoga musicalmente com o filme “Gente ao Domingo” que retrata Berlim do final dos anos 1920; os Club Makumba realizam uma viagem musical “Zombie” uma das obras-primas de Jacques Tourneur; e Samuel Úria sonoriza um filme Yasujiro Ozu, “História de um Proprietário Rural”, com histórias de pais e filhos no Japão do pós-segunda guerra mundial.

Quanto a filmes pode ver Brincar com o Fogo; Os Domingos; Noite Escura, Miroirs nº. 3; Springsteen: Deliver Me from Nowhere; Laranja Mecânica; e As Virgens Suicidas. Outra das secções do Close-up dará ênfase à comédias italiana, das décadas de 1960 e 1970, com o elogio de alguns dos seus principais autores e intérpretes.

A secção Fantasia Lusitana ficará entregue à produtora “Olhar de Ulisses” e a uma porção do seu portfólio de realizadores emergentes.

O Observatório do Cinema mantém a sua relação com a comunidade escolar e a formação de novos espectadores, pelo que programa sessões divididas pelos auditórios da Casa das Artes de Famalicão e por presenças nas escolas. Haverá ficção, animação, documentário e masterclasses, com propostas para todos os escalões de ensino.

Estão programadas duas sessões especiais, com a exibição de “Nova’ 78” e “Não Desviar o Olhar”, com mesas redondas e um Kino-Quiz, na noite de abertura e jazz na noite de encerramento, com Zé Stark Cinema Ensemble, numa parceria com O Eixo do Jazz.

Animação e oficinas são as propostas para as Famílias: “Toy Story” e “Mínimos e Monstros”, e a realização de uma oficina de “stop-motion”, que faz o tributo aos primórdios do cinema de animação.