Famalicão: OC Barcelos “vinga-se” de derrota no campeonato e elimina Riba d´Ave

Ao final da tarde deste sábado, o OC Barcelos regressou a Riba de Ave e “vingou-se” da derrota sofrida, a meio da semana, para o campeonato. Desta feita, para os oitavos de final da Taça de Portugal, a equipa visitante colocou-se em vantagem no marcador e chegou ao intervalo a vencer, por 0-3. A partida terminaria com um favorável 4-7 que lhe permite entrar nos “quartos” da competição, com uma visita ao HC Braga.
Do jogo deste sábado, pela equipa de Jorge Ferreira marcaram Gonçalo Machado e Dinis Abreu, dois golos cada.