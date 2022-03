Famalicão: Ofereça uma prenda ao pai e ajude o movimento Eu Sou Matriz

Com o objetivo de o proteger, a Câmara Municipal quer classificar como património de interesse público a Casa de Santiago e Aqueduto, na freguesia de Castelões; e o conjunto Arqueológico das Eiras, situado em Vermoim/Joane e freguesias limítrofes.

Os dois projetos encontram-se em consulta pública, de forma independente, até dia 8 de abril.

O objetivo do município é classificá-los como conjunto de interesse público (CIP) e monumento de interesse público (MIP) com fixação de uma zona especial de proteção (ZEP), respetivamente.

Recorde-se que o Conjunto Arqueológico das Eiras integra o Castro das Eiras e respetivo Balneário, a Atalaia do Telhado, o Castro e Castelo de Vermoim, o Castro de Santa Cristina, a Bouça de Pique e as quatro Mamoas de Vermoim. Trata-se de um conjunto de estruturas e sítios arqueológicos com tipologias e cronologias variadas, que serão agregados numa só classificação para potenciar a sua proteção e valorização. Encontram-se distribuídos pelas freguesias de Pousada de Saramagos, Joane, Vermoim e Vale (São Martinho) e na União das Freguesias de Vale (São Cosme), Telhado e Portela. O projeto de decisão relativo à classificação inclui duas áreas de sensibilidade arqueológica (ASA), que limitam as atividades nesse espaço, de forma a zelar pela integridade dos vestígios arqueológicos lá existentes.

A Casa de Santiago, datada de 1730 e localizada na freguesia de Castelões, encontra-se inserida numa propriedade constituída nos primórdios da época moderna, tratando-se de um raro exemplar de arquitetura doméstica do século XVII, embora com acrescentos e melhoramentos realizados no século XVIII. A sua classificação como MIP inclui a definição de uma ZEP que abrange o Aqueduto de Castelões, pertencente à Quinta de Santiago, dado ter sido edificado com o objetivo de conduzir as duas linhas de água para a casa de habitação e as terras de lavradio da Quinta de Santiago.

Poderá consultar estes processos no website do Património Cultural em www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/classificacao-de-bens-imoveis-e-fixacao-de-zep/consultas-publicas/ano-em-curso/ .