Famalicão: Oferta Pública de Aquisição de Imóveis decorre até 3 de maio

O 5º Capítulo da Poética da Palavra – Encontros de Teatro da Casa das Artes começou no passado fim de semana e, desde os primeiros momentos, atraiu centenas de pessoas.

Na sexta-feira, o Café-Concerto encheu com um público maioritariamente jovem para participar na Mesa Redonda que debateu o tema Dramaturgia. Luís Mestre, encenador e dramaturgo, moderou a sessão que teve Jorge Palinhos, dramaturgo e diretor do Curso de Teatro da ESAP, como principal interveniente.

Também na sexta-feira e no sábado, foi apresentado o espetáculo “Lear”, de William Shakespeare, numa coprodução da Casa das Artes com Teatro da Didascália, Teatro do Bolhão e Teatro Nacional D. Maria II. No final, o público conversou com o elenco. Na manhã de sábado, sob orientação da companhia Krisálida, crianças e adultos participaram em Marionetão, uma oficina de conceção e construção de marionetas.

No pequeno auditório, na tarde se sábado, foi projetado o filme “Rei Édipo”, de Pier Paolo Pasolini. Refira-se que “Rei Édipo” é uma peça do teatro clássico, da autoria de Sófocles e que passa a cinema pela mão de Pasolini, também ele um dramaturgo de referência.

Próximos espetáculos

A programação prossegue na noite de sexta-feira, às 21h30, com a apresentação de “Um Rufia nas Escadas”, com encenação de Miguel Loureiro e texto de Joe Orton. Uma coprodução da Casa das Artes com DOIS (Ninguém Associação Cultural), São Luíz Teatro Municipal, Teatro Aveirense, Theatro Circo Braga e Teatro de Almada.

No sábado, às 21h30, e no domingo, às 17h30, estreia d´ “A Acusação da Malvada Cândida às Flores”, uma ideia original e interpretação da famalicense Maria Quintelas, com texto e encenação de Pedro Fiuza. Uma coprodução da Casa das Artes com o Theatro Circo Braga.

Ainda no sábado, às 23h00, é apresentado “Palavras Sintonizadas”, o espetáculo que cruza poesia e música, com Sandra Escudeiro e Alberto Teixeira. No Dia Mundial do Teatro, dia 27 março, às 21h30, estreia “A Apologia de Sócrates”, de Platão, numa coprodução da Casa das Artes com a ACE Escola de Artes de Famalicão.

O 5º Capítulo da Poética da Palavra – Encontros de Teatro da Casa das Artes de Famalicão encerra a 15 de abril.