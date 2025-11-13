Última Hora

Famalicão: Oficina arde em Delães e fogo ameaça moradia

Os Bombeiros Voluntários de Riba d’Ave foram acionados, cerca das 12h30, para um incêndio numa oficina, localizada na Avenida do Loureiro, em Delães, Famalicão.

As primeiras informações dão conta que a oficina funciona junta a uma moradia, sendo que a zona habitacional também se encontra ameaçada pelas chamas.

Famalicão: Oficina totalmente destruída por incêndio, chamas estiveram muito perto da casa vizinha

Ficou totalmente destruída pelas chamas a oficina, em Delães, onde deflagrou um incêndio, ao início da tarde desta quinta-feira.

O alerta para as chamas, na Avenida do Loureiro, chegou aos Bombeiros de Riba d’Ave perto das 12h30.

Os soldados da paz conseguiram evitar o avanço das chamas para uma moradia vizinha, no mesmo terreno onde laborava a oficina.

Não há registo de feridos, apenas avultados danos materiais.

 

Perigo iminente em Pousada de Saramagos: Muro desaba e deixa carro em risco de queda

A madrugada desta quinta-feira ficou marcada por uma situação de risco na freguesia de Pousada de Saramagos, em Vila Nova de Famalicão.

Cerca das 06h00, um muro, na Rua do Ramo, desabou e deixou em risco de queda um veículo que ali se encontrava imobilizado.

Para o local foram acionados os B.V.Famalicenses, apoiados momentos depois pela Proteção Civil.

Ao que nos foi possível apurar, e dado o risco de novo desabamento, não foi possível aos bombeiros a remoção da viatura em segurança.

A situação está a ser seguida pelas autoridades de segurança e socorro locais.

Famalicão: Dois feridos em colisão na N206 (Outiz)

Duas pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão entre viaturas, na N206, em Outiz, Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 08h20 e para o socorro foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses.

As vítimas, com ferimentos considerados ligeiros, foram encaminhadas para o Hospital de Famalicão.

 

Famalicão: Homem alterado vai para o meio da rua pontapear carros que passavam

Um homem, visivelmente alterado, provocou momentos de tensão ao final da tarde desta terça-feira, na Rua D. Sancho I, em Vila Nova de Famalicão. O incidente ocorreu por volta das 19h00, quando o indivíduo se colocou a meio da via, obrigando os condutores a abrandar, e começou a pontapear e a dar socos nas viaturas que por ali passavam.

De acordo com testemunhos recolhidos no local, o homem mostrava-se descontrolado e agia de forma agressiva, sem qualquer motivo aparente. Vários automóveis sofreram danos materiais, nomeadamente amolgadelas e a destruição de espelhos retrovisores.

Um dos condutores afetados contou à Cidade Hoje que optou por não parar o carro, temendo uma possível reação violenta.

Até ao momento, não foi possível apurar as razões que levaram o homem a agir daquela forma. A Cidade Hoje tentou, sem sucesso, obter um esclarecimento junto da PSP.

Famalicão: Homem gravemente ferido depois de ser atropelado por carro que se destravou

Um homem ficou gravemente ferido, na tarde desta terça-feira, depois de ser colhido por uma viatura que se destravou.

O incidente aconteceu cerca das 13h20, na Rua do Castanhal, na freguesia de Brufe, em Famalicão. A vítima é morador da zona e foi empurrado contra um muro.

Para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários de Famalicão, Famalicenses e a VMER local.

A vítima foi transportada para o hospital de Famalicão.

A GNR tomou conta da ocorrência.

Famalicão: Jovem de 15 anos atropelada na passadeira em Joane (N206)

Uma jovem com 15 anos foi atropelada, ao final da tarde desta segunda-feira, na Avenida Dr. Mário Soares, em Joane, Vila Nova de Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 18h20, enquanto a vítima fazia o atravessamento da avenida através de uma das passadeiras.

Para o socorro foram acionados os B.V.Famalicenses e B.V.Famalicão.

A vítima, com ferimentos ligeiros, foi encaminhada para o Hospital de Famalicão.

A GNR de Joane tomou conta da ocorrência.