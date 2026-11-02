A Escola Profissional OFICINA destaca-se no ranking das escolas profissionais. Ocupa a 54ª posição a nível nacional e é a primeira nos concelhos vizinhos de Santo Tirso, Vila Nova de Famalicão e Trofa.

A Escola, com 113 alunos, está em Santo Tirso, mas faz parte da Rede Local de Educação de Famalicão.

Para a direção da Escola, «estes resultados evidenciam não apenas a qualidade do ensino da OFICINA, mas, também, a importância de uma estratégia pedagógica bem definida, assente na especialização da sua oferta formativa, com foco nas áreas das tecnologias da comunicação, digitais e informática».

A OFICINA apresenta uma taxa de conclusão de 94,7% e uma taxa de prosseguimento de estudos próxima dos 50%. A sua oferta formativa integra sete cursos profissionais: Técnico/a de Audiovisuais, Técnico/a de Multimédia, Técnico/a de Desenho Digital 3D, Técnico/a de Comunicação/Marketing, Relações Públicas e Publicidade, Técnico/a de Vendas e Marketing Digital, Técnico/a de Desenvolvimento de Software, Técnico/a de Sistemas de Computação e Redes. A escola mantém, ainda, uma rede de 300 empresas parceiras, para ajudar na integração dos seus alunos no mercado de trabalho e garantir uma formação prática e alinhada com as exigências das empresas.