Famalicão: Oficina totalmente destruída por incêndio, chamas estiveram muito perto da casa vizinha

Ficou totalmente destruída pelas chamas a oficina, em Delães, onde deflagrou um incêndio, ao início da tarde desta quinta-feira.

O alerta para as chamas, na Avenida do Loureiro, chegou aos Bombeiros de Riba d’Ave perto das 12h30.

Os soldados da paz conseguiram evitar o avanço das chamas para uma moradia vizinha, no mesmo terreno onde laborava a oficina.

Não há registo de feridos, apenas avultados danos materiais.