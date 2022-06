Famalicão: Oficina vence prémio no festival de cinema ecológico

A décima edição do Festival Internacional de Polifonia Portuguesa (FIPP), organizado pela Fundação Cupertino de Miranda regressa, este ano, depois de um interregno de dois anos, em virtude da pandemia covid-19.

Com o propósito de promover a música polifónica dos séculos XVI e XVII e divulgar a história e arquitetura dos espaços por onde este passa, com ligações intrínsecas ao período do Barroco, o FIPP de 2022 decorre de 7 a 10 e de 14 a 17 de julho, em Aveiro (Igreja das Carmelitas, 7 de julho), Braga (Basílica do Bom Jesus do Monte, 8 de julho), Coimbra (Capela de São Miguel da Universidade de Coimbra, 9 de julho), Alcobaça (Mosteiro de Santa Maria de Coz, 10 de julho), Mirandela (Igreja da Misericórdia de Mirandela, 14 de julho), Vila Nova de Famalicão (Igreja do Mosteiro de Santa Maria de Landim, 15 de julho), Amarante (Igreja de São Gonçalo, 16 de julho) e Porto (Igreja de São Lourenço (Grilos, 17 de julho).

A programação inclui, na sua maioria, concertos pelos Cupertinos (na foto), alguns pelo Grupo The Brabant Ensemble (Bélgica/Países Paixos) e a participação do organista Pieter van Dijk. Visitas guiadas e seminários também constam deste programa de promoção da cultura nacional.

Em cada edição é publicado um livro bilingue, em português e inglês, sendo já uma referência para estudiosos da música polifónica portuguesa e da arquitetura barroca.