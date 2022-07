Famalicão: “Olhar de Pecado” na Casa do Território

A famalicense Susana Oliveira apresenta, no dia 30 de julho, às 17 horas, na Casa do Território, no Parque da Devesa, o seu primeiro romance. “Olhar de Pecado”, pleno de sedução, erotismo e muita paixão, promete deixar o leitor inquieto.

O livro, editado pela Oficina da Escrita, já se encontra disponível, podendo ser adquirido nas diversas livrarias online.

A apresentação da obra conta com a presença de Rita Simões Ferreira, autora do blogue Love with Pepper.