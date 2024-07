Famalicão: Oliveira Santa Maria já tem a sua Academia Sénior

Famalicão: AE Terras do Ave termina ano letivo com Encontro Pedagógico

Na passada segunda-feira, Bairro foi palco do encerramento das atividades do Agrupamento de Escolas Terras do Ave. De manhã, o centro paroquial encheu-se com todos os professores e educadores de infância do agrupamento com sede em Pedome para o Encontro Pedagógico “Erasmus+ Um catalizador de mudança”. Depois, foi a vez da Escola Básica de Bairro receber os mesmos professores para um Workshop e à tarde, o convívio realizou-se no Campus Proteção Civil, em Bairro.

Para além dos professores do agrupamento, também estiveram presentes no Encontro Pedagógico alguns docentes de outras escolas convidadas e o vereador da Educação, Augusto Lima.

Paulo Ramalhoto, coordenador do projeto Erasmus + fez o balanço dos últimos três anos e Alberto Costa, diretor do AE Terras do Ave fez referência aos inúmeros benefícios trazidos pelo projeto que permitiu aos participantes “o contacto com novas culturas, o desenvolvimento de competências linguísticas, de autonomia e independência”, bem como o “enriquecimento académico e pedagógico”.

O diretor do agrupamento aproveitou ainda o momento para agradecer aos professores que se vão aposentar e aos docentes que vão sair do agrupamento por motivo de concurso.