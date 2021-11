Famalicão: Oliveira Santa Maria recebe comemoração regional do dia de São Nuno

A Região de Braga da FNA – Fraternidade de Nuno Álvares – Escuteiros Adultos Católicos, comemora no próximo sábado o dia do seu Patrono, São Nuno de Santa Maria, numa atividade Regional que decorrerá em Oliveira de Santa Maria.

Do programa, destaca-se o desfile encabeçado pela fanfarra do CNE Agrupamento 442 de Oliveira Santa Maria, a eucaristia, presidida pelo Rev. Cónego Eduardo Duque, Assistente Regional da FNA e que contará com a presença de Mário Passos, presidente da Câmara Municipal de Famalicão, de Domingos Leal do Paço, presidente da direção nacional da FNA e de diversos convidados e autoridades escutistas e civis.

No final da eucaristia, será realizada uma breve análise, entre Ademar Carvalho, em representação do Município de Famalicão, e o Rev. Cónego Eduardo Duque, Assistente Regional da FNA, sobre os efeitos causados pela pandemia nos idosos e avaliar de que forma os escuteiros adultos, podem contribuir nas suas comunidades para levar esperança e afeto à população idosa.