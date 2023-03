Famalicão: Oliveira São Mateus celebra São José

O equipamento de ressonância magnética é focado no diagnóstico de patologias associadas ao cérebro e às funções cognitivas; é inovador porque proporciona uma qualidade de imagem excecionalmente elevada. Este foi um investimento na ordem dos 1.5M€.

Os responsáveis desta unidade hospitalar realçam que, através de tecnologia de ponta da GE HealthCare, o equipamento proporciona uma qualidade de imagem excecionalmente elevada e sensível a alterações no fluxo sanguíneo, tornando-o uma ferramenta diferenciadora na realização de exames a um órgão tão complexo como o cérebro, especialmente em estudos e na elaboração de relatórios médicos

Embora localizado no Serviço de Imagiologia do Hospital Narciso Ferreira, a tecnologia presente no equipamento revela ainda um grande potencial no diagnóstico precoce de demência nos utentes do Centro de Investigação, Diagnóstico, Formação e Acompanhamento das Demências (CIDIFAD), unidade funcional da Santa Casa da Misericórdia de Riba D’Ave.

Segundo o presidente da Comissão Executiva e Diretor Clínico do Hospital Narciso Ferreira, Salazar Coimbra, «a tecnologia presente neste equipamento de ressonância magnética oferece-nos uma capacidade de diagnóstico única na região norte e centro do país, sendo de extrema precisão no apoio ao diagnóstico de todas as pessoas que procuram o Serviço de Imagiologia do Hospital Narciso Ferreira», afirma.

Salazar Coimbra explica ainda que «ao dispor das mais avançadas técnicas para a avaliação de áreas do cérebro responsáveis por funções como a fala, audição, visão e motora, o equipamento em questão permite um diagnóstico atempado neste tipo de patologias, permitindo uma mais rápida intervenção, tendo em vista o retardar da doença e a elaboração de um plano individual de cuidados, o mais correto e eficiente possível».

Rui Costa, diretor-geral da GE HealthCare Portugal, afirma que «é com orgulho que a GE HealthCare continua a realizar a missão de trazer a inovação tecnológica e os procedimentos clínicos mais avançados para Portugal, mantendo a prestação dos melhores cuidados de saúde aos portugueses na vanguarda da atuação da empresa».