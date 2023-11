Famalicão: Oliveirense defende primeiro lugar em Nine

Na tarde do próximo domingo, às 15 horas, o Ribeirão FC recebe, no Estádio do Passal, a equipa B do Marítimo, em partida em atraso da oitava jornada do Campeonato de Portugal.

Com 10 jornadas cumpridas na série A, o conjunto famalicense soma 9 pontos e é décimo primeiro, enquanto que os insulares ocupam a nona posição, com mais um ponto.

Recorde-se que na jornada anterior a equipa de Manuel Monteiro, apesar das oportunidades criadas, não foi além de um empate, sem golos, com o Brito.

