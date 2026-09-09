Está definido o calendário do campeonato nacional da 2.ª divisão, sub-19 feminino. Na prova há duas equipas famalicenses, distribuídas pelas séries A e B. A primeira jornada joga-se a 26 de setembro com a AD Oliveirense, na série A, a receber o Ronfe.

Na série B, o FC Famalicão também começa em casa e o adversário é o São Romão. Desta série fazem ainda parte o Ermesinde 1936, Alfenense, Paços de Ferreira, Nogueirense, Leixões e Rio Ave.

Recorde-se que o Famalicão tem outra equipa a competir neste escalão, mas na Liga Feminina, prova que começa a 19 de setembro, em Braga.

De volta à 2.ª divisão, a Oliveirense, para além do Ronfe, terá de defrontar o Gil Vicente, Águias Negras Tabuadelo, Mirandela, Fintas, Braga B e Ferreirense.

Na primeira fase os clubes serão distribuídos por sete séries de nove equipas. No final, os dois primeiros de cada série, assim como os dois melhores terceiros, garantem o apuramento para a fase de campeão.

As restantes equipas ficam na Taça Nacional Sub-19, dando continuidade à competição ao longo da temporada.