Famalicão: Oliveirense e Joane com deslocações difíceis

A jornada 11 da pró nacional da AF Braga disputa-se no próximo fim de semana. As equipas famalicenses jogam no domingo e a AD Oliveirense, segunda da classificação, com 22 pontos, joga, às 15 horas, em casa do Cabreiros (8.º, 15 pontos). O GD Joane, que ainda não perdeu e é sexto com 16 pontos, tem uma curta e também difícil deslocação a Ronfe, equipa que soma menos um ponto. O jogo está marcado para as 16 horas.

A AD Ninense (10.ª, 14 pontos) recebe, às 15 horas, o Selho (15.º, 9 pontos). À mesma hora, o Bairro (17.º, 5 pontos) joga no reduto do Berço (14.º, 11 pontos). Recorde-se que esta quarta-feira, em partida atrasada, a formação bairrense empatou, a zero, em casa do Santa Maria.

Os restantes campeonatos da AF Braga não se realizam este fim de semana, por troca com a segunda eliminatória da Taça.

Foto: GD Joane (Facebook)