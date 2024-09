Famalicão: Oliveirense e Ninense derrotados na pró nacional da AF Braga

Famalicão: PAN recomenda prolongamento do prazo de discussão pública do PDM e do Plano Municipal de Ação Climática

A Comissão Política Concelhia do PAN recomenda o prolongamento dos prazos de discussão pública, em pelo menos 30 dias, no caso do Plano Diretor Municipal e do Plano Municipal de Ação Climática. Isto porque considera que são documentos fundamentais para o futuro de Famalicão e cuja discussão pública decorre em simultâneo.

«Nós só temos uma palavra para o que está a acontecer no nosso concelho: maioria. O executivo de Mário Passos está a brincar com as pessoas, e fá-lo porque está sentado numa maioria», acusa Sandra Pimenta, porta-voz concelhia do PAN.

«A revisão do PDM foi lançada em plena época de férias, com um curtíssimo espaço de tempo de análise, agora é lançada nova consulta pública, fora todas as outras que estão a decorrer. Se Mário Passos não quiser ouvir a população, que o diga de uma vez. Mas para nós é fundamental garantir a máxima participação possível de toda a comunidade, e que a esta participe de forma informada», refere Sandra Pimenta.

Sobre a revisão do Plano Diretor Municipal, em curso, Sandra Pimenta realça que é uma revisão complexa e que exige atenção; já acerca do Plano Municipal de Ação Climática o partido lembra que sobre o mesmo solicitou esclarecimentos à Câmara Municipal a 30 de agosto de 2022, sendo que na altura, foi enviado o seguinte esclarecimento: «a estratégia de adaptação às alterações climáticas será elaborada através da colaboração entre a equipa criada, os diversos serviços municipais e uma consultora externa, cujo trabalho será apresentado até ao início do ano de 2024».