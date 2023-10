Famalicão: Oliveirense e Ninense vencem pela margem mínima

Um golo de Samuel Alves, aos 20 minutos, foi o bastante para a Oliveirense vencer em casa do Merelinense e manter o segundo lugar, com 19 pontos, na pró nacional da AF Braga, a três do líder Vieira. Na jornada nove da competição, o Joane empatou, 1-1, em Prado, e a AD Ninense (na foto) levou a melhor, 1-0, na receção ao Celeirós. A partida entre o Santa Maria e o Bairro foi adiada para o dia 1 de novembro. Na classificação, o Joane é sexto, com 15 pontos, e o Ninense décimo primeiro, com 11. O Bairro, com menos um jogo, soma 4 pontos e ocupa o décimo sétimo lugar.

Próxima jornada: Bairro-Ninense, Oliveirense-Forjães e Joane-Vieira.

Na Divisão de Honra, série B, jogou-se a sétima jornada com o S. Cosme a perder, 4-0, no reduto do Arões. A equipa famalicense, que na próxima jornada recebe o Santo Estêvão, soma 7 pontos e ocupa o décimo terceiro lugar.

A 1.ª Divisão vai com quatro jornadas e o Lousado e Operário lideram, isolados, com 10 pontos, seguidos do Delães e Calendário, ambos com 8 pontos. Resultados: Calendário, 2-S. Cláudio, 2; Mouquim, 1-Delães, 3; Figueiredo, 0-Ruivanense, 2; Sequeirense, 2-Gondifelos, 3; Operário, 3-Fradelos, 0; Lousado, 8-Louro, 0. Na classificação, o Gondifelos, sétimo, soma 6 pontos, seguido do S. Cláudio, em nono lugar com 5 pontos. O Ruivanense tem 4 pontos, o Fradelos e Louro, três. A ADJ Mouquim ainda não pontuou.

Próxima jornada: Ruivanense-Mouquim, Louro-Delães, S. Cláudio-Figueiredo, Fradelos-Calendário, Gondifelos-Operário e Lousado-Celeirós B.