Famalicão: Oliveirense goleia Ribeirão e sobe ao segundo lugar

A jornada 25 da pró nacional da AF Braga foi bastante proveitosa para a equipa de Oliveira Santa Maria. Com a goleada (5-0) imposta ao Ribeirão e beneficiando do empate do Vieira (2-2) com o Forjães e a derrota, 1-3, do Maria da Fonte com o Vila Chã, a equipa de Bernardino Névoa subiu ao segundo lugar, com 48 pontos, a 11 do líder Celoricense.

Ainda nesta jornada, a AD Ninense deu um passo em frente na luta pela manutenção ao vencer, 2-0, o Santiago de Mascotelos. A equipa famalicense passa a somar 27 pontos e ocupa a décima quinta posição. O Ribeirão continua sem pontos. Próxima jornada: Maria da Fonte-Oliveirense, Marinhas-Ninense e Mascotelos-Ribeirão.

Na divisão de honra, o Lousado perdeu, 4-0, em casa do Taipas e o Bairro, na receção ao Pica, venceu, por 2-0. Cumpridas 22 jornadas da série B, o Bairro é décimo segundo, com 25 pontos e o Lousado décimo quinto, com apenas 7 pontos. Próxima jornada: Santo Adrião-Bairro e Lousado-Abação.

Na 1.ª divisão, série A, o líder Operário (36 pontos) não jogou, enquanto que o S. Cosme (2.º, 32 pontos) empatou, a zero, em casa d´Os Ceramistas. O Fradelos (3.º, 30 pontos) goleou, 1-4, em Delães. Outros resultados: Calendário, 0-Mouquim, 1; Gondifelos, 0-S. Veríssimo, 0; Louro, 0-Ruivanense, 0. Próxima jornada: S. Veríssimo-Louro, Estrelas de Faro-Operário, Mouquim-Carreira, Fradelos-Gondifelos, Ruivanense-Os Ceramistas e S. Cosme-Calendário.