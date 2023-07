Famalicão: Oliveirense-Joane a abrir a Pró Nacional e Bairro estreia-se em Amares

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal, deteve, na passada terça-feira, três suspeitos por furto de reboques de veículos pesados de mercadorias na região Norte e de apropriação ilícita de material num valor estimado de 240 mil euros.

Os suspeitos, duas mulheres e um homem, com idades compreendidas entre os 50 e os 68 anos, foram detidos nos concelhos da Trofa, Vila Nova de Famalicão (Lousado e Ribeirão) e Santo Tirso.

A investigação – operação “Gavião 173” – teve início há cerca de um ano após o furto de um reboque na área de intervenção da GNR de Vila Real. No decurso da operação foi dado cumprimento a três mandados de detenção, seis mandados de busca domiciliária e 12 mandados de busca não domiciliária, nomeadamente, seis em armazéns e seis em viaturas, em várias localidades da região, incluindo Famalicão, Ribeirão, Lousado, Trofa, Santo Tirso e Nogueira da Maia.

Após as buscas, foram apreendidos cerca de 15 mil pacotes de massa de um lote furtado, duas armas de fogo, 21 munições, uma viatura furtada com matrículas falsas, um diamante e safiras com peso estimado em 37,4 gramas, três computadores portáteis, dois tablets, 11 telemóveis e 16 maços de tabaco.

Os detidos foram constituídos arguidos e foram presentes esta quarta-feira, no Tribunal Judicial de Vila Real, procedimento que se repete esta quinta-feira para aplicação de eventuais medidas de coação.

Em comunicado, o Comando Territorial de Vila Real reportou que no decurso de uma investigação pelo crime de furto, foi possível apurar que os suspeitos se dedicavam ao furto de reboques de veículos pesados de mercadorias de empresas de logística, apropriando-se de forma ilícita de produtos com destino ao mercado europeu, com valor estimado em 240 mil euros.

A operação “Gavião 173” contou com o reforço da Unidade de Intervenção, do Comando Territorial de Viana do Castelo, do Comando Territorial de Aveiro, do Comando Territorial de Braga e do Comando Territorial do Porto, num total de 116 militares. Ainda segundo a GNR de Vila Real, a investigação desenvolveu-se em articulação com a Polícia Judiciária do Porto, que investigava os mesmos indivíduos por outro tipo de crime.