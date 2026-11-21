A Oliveirense e Joane abriram, na noite desta sexta-feira, a jornada 10 da pró nacional da AF Braga e a vitória ficou em casa, em Oliveira Santa Maria.
Num bom jogo de futebol, com a equipa da casa a ter maior pendor, os golos aconteceram todos na primeira parte. A Oliveirense chegou ao 2-0, com golos seguidos, por Pinto e Kuku Fidelis, à passagem da meia hora. O Joane reduziu o marcador, por Neto.
Com esta vitória, a Oliveirense passa a somar 22 pontos, enquanto que o Joane vai manter os 16 pontos.
A jornada 10 continua este sábado e domingo, dia em que a AD Ninense recebe o Pevidém, às 15 horas.