A jornada 5 da pró nacional da AF Braga trouxe a primeira derrota para a AD Oliveirense. A equipa de Oliveira Santa Maria perdeu, 2-0, em casa do Torcatense e, deste modo, perdeu a invencibilidade. No lado oposto, a AD Ninense conquistou a primeira vitória, 1-0, na receção à AD Ponte. Já o Joane empatou, 1-1, na receção ao Prado.

Na classificação, Os Sandinenses estão isolados, com 15 pontos, e a Oliveirense caiu para o segundo lugar, com 12 pontos. O Joane é sétimo, com 10 pontos e o Ninense, com os primeiros três pontos, é décimo quinto. Próxima jornada: Oliveirense-Forjães, São Paio-Joane e Santa Eulália-Ninense.

Na divisão de honra, série B, o S. Cosme venceu, 1-0, o Santo Estêvão e o Bairro, em jogo com cinco golos, levou a melhor (3-2) sobre o S. Cristóvão. Onde não houve golos foi no encontro entre o Abação e o Operário que, com quatro jornadas, soma 7 pontos e é sétimo. O S. Cosme, com 5 pontos, é nono. Já o Bairro, com uma partida em atraso, soma apenas 3 pontos. Próxima jornada: Operário-S. Cristóvão; Selho-Bairro e Taipas-S. Cosme.

A 1.ª divisão teve a primeira jornada: Serzedelo, 4-Brufense, 0; Airão, 5-Gondifelos, 0; Prazins Corvite, 3-Fradelos, 2; Delães, 3-Mouquim, 0; Ruivanense, 2-Ribeirão, 1; Ponte B, 1-Lousado, 1; Calendário, 2-Louro, 0.

Próxima jornada: Gondifelos-Serzedelo, Mouquim-Airão, Ribeirão-Delães, Louro-Prazins e Corvite, Brufense-Calendário, Lousado-Ruivanense e Fradelos-Ponte B.