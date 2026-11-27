A ronda 11 da pró nacional da AF Braga começa na noite desta sexta-feira, no Estádio de Ribes, em Oliveira Santa Maria, que será palco do jogo da jornada. Frente a frente a Oliveirense, quarta da classificação com 22 pontos, e o líder Os Sandinenses, com 28 pontos e invicto na prova. O jogo está marcado para as 21 horas.
Outro grande jogo está marcado para Joane, na tarde de amanhã, sábado, às 15 horas. A equipa da casa (6.ª. 16 pontos) recebe o vizinho Pevidém (8.º, 14 pontos). Este jogo é, também o de estreia de Filipe Gonça no comando técnico da equipa joanense, depois da saída de Sérgio Campos.
A AD Ninense (13.º, 10 pontos) joga às 18 horas também de sábado, com visita ao Merelinense que soma os mesmos pontos.