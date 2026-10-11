Concluída a jornada quatro da pró nacional da AF Braga há duas equipas invictas e uma delas é famalicense. A Oliveirense, que este sábado venceu, 2-1, o Esposende, está no topo da classificação, com 12 pontos, os mesmos d´Os Sandinenses que também não perderam qualquer ponto.

O GD Joane perdeu os primeiros pontos depois da derrota, 2-1, em casa do Marinhas e desceu ao quinto lugar, com 9. Quem ainda não pontuou foi a AD Ninense. No sábado sofreu nova derrota, 5-2, em casa do Santiago Mascotelos.

Na próxima jornada, o Joane recebe o Prado; a Oliveirense vai a casa do Torcatense e o Ninense recebe o Ponte.

Na divisão de honra, série B, houve dérbie famalicense e o Operário levou a melhor, 2-1, sobre o Bairro. O S. Cosme empatou a dois golos em casa do Santa Eufémia. Com três jornada na prova, o Operário soma 6 pontos; o S. Cosme dois e o Bairro ainda não tem pontos e tem um jogo a menos. Na próxima jornada o Operário joga em casa do Abação; o S. Cosme recebe o Santo Estêvão e o Bairro o S. Cristóvão.