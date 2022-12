Famalicão: Oliveirense vence em Joane

O Grupo Desportivo de Joane recebe, na noite desta sexta-feira, a Associação Desportiva Oliveirense. O jogo está marcado para as 20 horas, no Estádio de Barreiros, e é antecipado da décima quinta jornada da série B, da Pró Nacional da AF Braga, que só será concluída no fim de semana de 7 e 8 de janeiro.

As duas equipas famalicenses lutam por um lugar entre os três primeiros da sua série, posição que as colocará na segunda fase da prova, na luta pela subida de divisão.

Os joanenses estão, precisamente, no quarto posto, com 27 pontos, enquanto que os oliveirenses ocupam o sexto lugar, com 20 pontos. As duas equipas têm uma partida em atraso, precisamente entre si, ainda da terceira jornada. Esta partida será realizada no dia 8 de janeiro.

Recorde-se que nesta série há, ainda, outra formação famalicense com aspirações a um lugar na luta pela subida aos nacionais. É o Ribeirão que ocupa o segundo lugar, com 31 pontos, a um do líder, Os Sandinenses.