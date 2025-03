Famalicão: Oliveirense vence fora e aproxima-se do primeiro lugar

A AD Oliveirense conseguiu, este domingo, uma importante vitória, 1-2, em casa do Maria da Fonte, mantendo-se na segunda posição da pró nacional, com 51 pontos, a oito pontos do líder, o Celoricense que perdeu em casa. Ainda nesta jornada, a AD Ninense perdeu, 0-2, nas Marinhas, mantendo os 27 pontos e caindo uma posição (16.º). O Ribeirão sofreu mais uma goleada, 7-0, no reduto do Santiago Mascotelos. São 26 derrotas em outras tantas partidas.

Próxima jornada: Oliveirense-Mascotelos, Ninense-Cabreiros e Ribeirão-Marinhas.

Na divisão de honra, série B, jornada 23, o Bairro venceu, 2-3, em casa do Santo Adrião e subiu ao décimo segundo lugar, com 28 pontos. O Lousado, penúltimo, com 7 pontos, perdeu em casa, 1-2, com o Abação. Próxima jornada: S. Cristóvão-Lousado e Bairro-Arco Baúlhe.

Na jornada 19 da 1.ª divisão, série A, o Operário empatou, 1-1, em casa do Estrelas de Faro, mas mantém a primeira posição, com 37 pontos. O S. Cosme, segundo a dois pontos, venceu, 2-1, a UD Calendário. Igual resultado conseguiu o Fradelos, terceiro, com 33 pontos, na receção ao Gondifelos. Outros resultados: S. Veríssimo, 1-Louro, 0; Mouquim, 0-Carreira, 2; Ruivanense, 2-Os Ceramistas, 3. Próxima jornada: Calendário-Ruivanense, Operário-Mouquim, Carreira-S. Cosme, Louro-Fradelos e Gondifelos-Delães.