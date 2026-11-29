O golo de Barros, aos 53 minutos da partida, foi o bastante para a Oliveirense vencer Os Sandinenses. Com esta vitória, na noite da passada sexta-feira sobre o então líder da pró nacional da AF Braga, a equipa de Oliveira Santa Maria subiu ao primeiro lugar, com 28 pontos, os mesmos do seu adversário.

Nesta jornada, a 11, o Joane regressou às vitórias e logo na estreia do novo treinador, Filipe Gonça. A equipa joanense recebeu o vizinho Pevidém e venceu, por 3-2, como um bis de André Jorge e um golo de Neto. O Joane passa a somar 19 pontos e é o quinto da classificação.

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A AD Ninense também jogou este sábado e empatou sem golos em casa do Merelinense e soma mais um ponto aos 10 que tinha. Ocupa o décimo terceiro lugar da competição.

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Na próxima jornada o Joane visita Os Sandinenses na tarde de sábado, enquanto que a Oliveirense vai ao reduto do Santa Maria (3º, 27 pontos) na tarde de domingo. São estes os jogos da jornada, dado que reúnem quatro equipas que estão entre as cinco melhores classificadas da prova. No mesmo dia, o Ninense recebe o Esposende.

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