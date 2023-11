Famalicão: Oliveirense vence Ninense e é mais líder

No dérbi famalicense Ninense – Oliveirense, a equipa visitante levou a melhor, carimbando a vitória, 2-1, no quarto minuto de compensação. Numa partida muito competitiva, os forasteiros adiantaram-se no marcador, por volta dos 20 minutos, por Samuel, e levaram a vantagem para o intervalo. Na segunda parte, reação ninense coroada com o empate, ao minuto 62, por Marques. No entanto, no tudo por tudo, Miguel Ribeiro deu a vitória aos oliveirenses.

Com esta vitória a equipa de Nélson Silva reforça o primeiro lugar da pró nacional da AF Braga, agora com 28 pontos e menos um jogo.

O GD Joane subiu ao segundo lugar, com 25 pontos, depois da vitória caseira, 1-0, sobre o S. Paio d’ Arcos. Ribeiro foi o autor do golo solitário que mantém os joanenses invictos na prova.

Outro dos destaques desta jornada 13 é a vitória do Bairro, 1-0, em casa do Vieira, um dos candidatos ao título e subida de divisão. Estreia auspiciosa do novo treinador do Bairro, Sérgio Gonçalves. A equipa famalicense continua nos últimos lugares, mas passa a somar 11 pontos.