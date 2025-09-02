Famalicão: Oliver Tan chamado aos Estados Unidos

João Nascimento, de 41 anos, que assumiu a presidência da Assembleia Municipal de Vila Nova de Famalicão após a saída de Nuno Melo para o Governo, é a aposta da coligação ‘Mais Ação. Mais Famalicão’ para o órgão deliberativo municipal.

O engenheiro civil, natural de Nine, juntamente com os restantes elementos da lista à Assembleia Municipal, acontece no próximo domingo, a partir das 18h00, no novo auditório de Delães. Nuno Melo, que será o mandatário desta candidatura, é presença confirmada na sessão. Recorde-se que Nuno Melo, também líder nacional do CDS, foi presidente da Assembleia Municipal de Vila Nova de Famalicão entre 2002 e 2024, tendo sido eleito pela Coligação PSD/CDS-PP. Jorge Paulo Oliveira é o nome que se segue na lista. O social democrata é atualmente o Chefe de Gabinete do Grupo Parlamentar do PSD da Assembleia da República, tendo sido deputado na última legislatura e primeiro secretário da Mesa da Assembleia da República. É membro da Assembleia Municipal de Vila Nova de Famalicão há mais de duas décadas.

«A nossa lista reflete a nossa ambição com a experiência, o conhecimento e a renovação dos quadros políticos e a aposta na juventude», diz Mário Passos, assinalando o elevado número de jovens que constam na lista da Coligação.

O candidato à presidência da Câmara aponta João Nascimento como um «profundo» conhecedor do funcionamento da Assembleia Municipal, estando ligado ao órgão desde 2005. «Revelou, nos últimos tempos, ser possuidor das melhores qualidades para presidir com isenção e rigor à Assembleia Municipal. Esta é uma certeza baseada na experiência e na forma irrepreensível como conduziu os trabalhos desde 2024», considera Mário Passos, que fala num famalicense «comprometido com a comunidade, com a democracia e com a missão da Assembleia Municipal».

A cerimónia de apresentação também terá as intervenções de Mário Passos e de Paulo Cunha, eurodeputado, presidente da distrital do PSD e mandatário concelhio da candidatura da Coligação.