Famalicão: «Onda de apoio mostra que Famalicão quer continuar a caminhar rumo a um futuro de desenvolvimento e dinamismo»

“A Caminhada pelo Futuro”, um comício e um sunset mostrou, segundo a coligação Mais Ação, Mais Famalicão (PSD/CDS), «um mar de gente, um mar de esperança, união e confiança por mais futuro para Vila Nova de Famalicão». A declaração é de Mário Passos depois da jornada de campanha que decorreu durante a tarde deste domingo.

O candidato fala de «uma multidão» que encheu as ruas da cidade com a caminhada, a que se seguiu o comício. No Parque de Sinçães, Mário Passos expressou a sua «gratidão e confiança. Esta onda de apoio mostra que Famalicão quer continuar a caminhar rumo a um futuro de desenvolvimento e dinamismo. Estou profundamente grato por cada famalicense que aqui esteve e sinto que juntos formamos uma força que acredita no poder da proximidade e do trabalho feito com seriedade e compromisso».

O mandatário concelhio, Paulo Cunha, descreveu «o entusiasmo vivido» como «um sinal claro da confiança dos famalicenses no projeto liderado por Mário Passos». O eurodeputado e líder da distrital do PSD notou ser «extraordinário ver esta mobilização e energia que vem de todos os cantos do concelho». E, olhando para o que falta de campanha, considerou que «é com esta força que vamos até ao último dia, com uma campanha mobilizada e confiante rumo às eleições do dia 12 de outubro».

A festa prosseguiu com o “Na Vila Sunset”, organizado a pelas juventudes partidárias JSD e JP.