No âmbito do Roteiro pelo Turismo, o presidente da Câmara esteve, no final da manhã deste sábado, numa vindima no Souto`s Village, na freguesia de Landim. Trata-se de um espaço de alojamento local, inserido num ambiente rural e de preservação da paisagem, que promove o contacto com a natureza e com a história, “guardada”, por exemplo, num espigueiro tradicional, numa capela, na Casa do Souto e na Fonte da Moura, imortalizada nos escritos do romancista Camilo Castelo Branco. Este espaço tem passagem direta pelo Trilho da Cangosta do Estêvão e está próximo da Casa de Camilo, em Seide.

Mário Passos, na companhia do vereador Augusto Lima, responsável pela Economia e Turismo, e do autar local, Joel Oliveira, visitou o espaço no âmbito do roteiro que dedica ao turismo, à gastronomia e à promoção de produtos locais e turísticos que valorizam o património famalicense.

Esta quinta está na família Fonseca Monteiro há mais de trezentos anos e é «um dos exemplos de que Famalicão é um território onde a paisagem, a história e a autencidade se transformam em experiências que valem a pena ser vividas», considerou Mário Passos.