Famalicão: Operação policial em Calendário termina com 12 detidos, armas e droga apreendidas

Famalicão: Dia da Prevenção Rodoviária no Infantário da Casa do Pessoal do Hospital

A Casa do Pessoal do Hospital de Famalicão assinalou, a 9 de maio, o Dia da Segurança Rodoviária que serviu para consciencializar as crianças que frequentam o pré-escolar para a importância dois cuidados a ter.

Foi simulada uma mini-cidade, na qual as crianças, num espaço seguro, praticaram várias ações. Desde atravessar a rua na passadeira, circular numa rotunda, observar os sinais de trânsito, respeitar os semáforos e até lavaram as suas bicicletas ou trotinetes e colocaram ar nos pneus no “Wash Bike”.

Logo à entrada do infantário havia um parque de estacionamento “gratuito” para estacionarem as suas bicicletas ou trotinetes. De uma forma muito divertida e educativa, os mais pequenos viveram experiências de segurança no trânsito, quer como condutores, quer como peões, e aprenderam, de forma prática e segura, os princípios de segurança rodoviária, preparando-os para futuros condutores mais responsáveis.

A acompanhar, orientar e supervisionar estes condutores esteve sempre a equipa educativa do pré-escolar. No final, foi emitido pela Casa do Pessoal “A Minha Primeira Carta de Condução” a todas as crianças.

Este “exercício” foi prova prática de como a intervenção educativa é importante na formação, incentivando as crianças a adotar comportamentos, atitudes e valores que os incentive para estilos de vida saudáveis e responsáveis.