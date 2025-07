Famalicão: Operário elege esta sexta-feira novos órgãos sociais

Famalicão: Já está a decorrer a renovação dos lugares anuais no Estádio Municipal

Já está a decorrer o processo de comercialização de lugares anuais no Estádio Municipal. Numa primeira fase – até ao dia 29 do presente mês – os sócios que dispunham de lugar anual na época passada podem garantir a manutenção do mesmo, devendo proceder à renovação na Loja Oficial ou através da plataforma online (https://bit.ly/3GusXSZ)

Depois, entre os dias 30 de julho e 1 de agosto, pode efetuar a troca de lugar anual, sendo necessário proceder, imperiosamente, à renovação do mesmo até 29 de julho.

Caso ainda haja disponibilidade, a partir de 4 de agosto, terá início a venda de novos lugares, num processo exclusivo a sócios do Futebol Clube de Famalicão.

O lugar anual terá um custo de 120 euros, com acesso a todos os jogos oficiais do Futebol Clube Famalicão no Estádio Municipal (exceto jogos da Taça de Portugal).

Todos os lugares anuais são para a Bancada Poente (bancada coberta). Os sócios detentores de lugar anual podem usufruir de 10% de desconto (não acumulável com outras promoções) em todos os produtos oficiais do Futebol Clube Famalicão.