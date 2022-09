Famalicão: Ordem dos Advogados recebida pelo Secretário de Estado Adjunto e da Justiça

Famalicão acolhe o torneio internacional de Goalball “Blind Games” (pessoas com deficiência visual), com a participação de seis seleções num ensaio para as grandes competições deste ano (Europeu e mundial) da modalidade.

A prova, inserida no calendário da Federação Internacional, decorrerá no Pavilhão Municipal das Lameiras, de 9 a 11 de setembro, com a participação de algumas das melhores seleções, como é o caso de Portugal, Inglaterra e Alemanha.

O jogo inaugural decorrerá ao final da tarde do dia 9 de setembro. O calendário da prova prevê a realização de 15 jogos.

Recorde-se que, a este propósito, a seleção nacional sénior masculina de Goalball realizou no final do mês de agosto um estágio de preparação em Famalicão.

O Goalball foi criado em 1946 pelo austríaco Hanz Lorezen e o alemão Sepp Reindle. Ao contrário de outras modalidades paralímpicas, o Goalball foi criado e desenvolvido exclusivamente para pessoas com deficiência visual. Os jogos têm uma duração total de 24 minutos, com duas partes de 12 minutos.

Cada equipa é constituída por três jogadores titulares e três suplentes. O objetivo de cada equipa é marcar golos na baliza do adversário, com base nas perceções táctil e auditiva, por isso não pode haver ruído no recinto durante a partida.