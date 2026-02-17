Concelho, Cultura

Famalicão: Orfeão assinala 110 anos e prepara concerto com 110 homens

As comemorações do 110° aniversário do Orfeão Famalicense tiveram início no dia 11 de fevereiro, com o anúncio em painéis eletrónicos, no centro da nossa cidade.

No passado sábado, dia 14, na Igreja Paroquial do Louro, foi celebrada missa de ação de graças e em memória dos orfeonistas falecidos, solenizada pelo Orfeão. No final cantaram-se os parabéns, houve bolo de aniversário e brinde, momentos que tiveram a presença da vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Famalicão. Susana Pereira felicitou a instituição e fez votos dos maiores sucessos em prol da música, em particular da coral e da cultura famalicense.

A direção da associação anunciou que ao longo deste ano serão realizadas diversas atividades para assinalar a efeméride, estando já agendado para o dia 28 de março, um concerto com a Banda de Famalicão, em que participarão 110 homens.

Participará nas celebrações da Semana Santa em Vila Nova de Famalicão e no dia 27 de junho estará no festival de música coral, em Tui – Galiza (Espanha), a convite do Coro San Telmo de Tui.

Recorde-se que São Telmo (ou São Pedro Gonçalves Telmo) dedicou a sua vida a auxiliar os homens do mar na Galiza e em Portugal e é celebrado também em Vila Nova de Famalicão, na paróquia de Santa Lucrécia do Louro, onde é mais conhecido por Santo do Monte.

Famalicão: Sapos do Pelhe vencem concurso de mascarados

O desfile e concurso de mascarados que decorreu na noite desta segunda-feira teve como vencedor o grupo “Sapos do Pelhe”, que arrecadaram 700 euros.

Em segundo lugar, com 500 euros, ficaram “Os Caretos”.

E em terceiro lugar, “Os Monstros das Bolachas” receberam 300 euros.

O desfile dos participantes aconteceu no palco que esteve instalado junto ao Centro Escolar Luís de Camões.

Os participantes foram avaliados por um júri que teve em conta a criatividade, originalidade, a execução dos disfarces e a alegria e animação das exibições.

Famalicão: Despiste em Antas faz quatro feridos

A noite desta segunda-feira fica marcada pelo despiste de duas viaturas ligeiras na rua José Freitas Dias, em Antas, Famalicão, tendo resultado quatro feridos.

O alerta foi dado por volta das 20h36 por um operacional dos Bombeiros Voluntários de Famalicão que terá passado no local. As vítimas, com ferimentos ligeiros, vão ser transportadas para o hospital de Famalicão.

Famalicão: Quatro títulos para o Liberdade

No passado domingo, em Vila Verde, na primeira edição da Corrida dos Namorados que serviu definir os campeões regionais de 5km de Estrada da Associação de Atletismo de Braga, Maria Rodrigues sagrou-se campeã de juniores e vice-campeã absoluta, enquanto que Inês Sousa foi vice-campeã sub-23 e Eduardo Salazar foi terceiro no mesmo escalão.
Evidência, ainda, para os resultados de Rodrigo Rouxinol (5º júnior), Tânia Silva (8º sénior e 2º regional), Daniela Costa (23º sénior e 8º regional), Ramiro Costa (27º sénior regional) e Ricardo Oliveira (10º veterano e 40.º regional).
Coletivamente, a equipa feminina do Liberdade foi quarta e a masculina terminou no oitavo posto.

Famalicão: Estacionamento e trânsito com restrições durante o Carnaval

A Câmara Municipal de Famalicão informa que, devido às celebrações da Noite de Carnaval, hoje, 16 de fevereiro, e amanhã, 17 de fevereiro, estão em vigor várias alterações ao trânsito e estacionamento em diferentes ruas da cidade.

Entre as 19h00 de hoje e as 06h00 de amanhã, o trânsito está proibido nas ruas Adolfo Casais Monteiro, Padre António Carvalho Guimarães, Padre Benjamim Salgado, Luís Barroso, Alameda Luís de Camões, D. Fernando II, D. Pedro V, José Gomes de Matos, José Azevedo Meneses e Rua do Ferrador.

Já entre as 20h00 de hoje e as 06h00 de amanhã, o corte de trânsito abrange também a Alameda José António Costa Araújo, Rua Lourenço da Silva Oliveira, Rua Capitão Manuel Carvalho, Rua João Faria dos Guimarães, Rua Adriano Pinto Basto, Rua de Santo António, Praça 9 de Abril, Rua Júlio de Araújo e Rua Barão da Trovisqueira.

O estacionamento está proibido, desde as 07h00 de ontem até às 06h00 de amanhã, nas ruas Padre Benjamim Salgado, Luís Barroso, Júlio de Araújo e no parque em frente à Escola Luís de Camões.

Hoje, entre as 09h00 e as 20h00, o trânsito estará condicionado, exceto para moradores, nas ruas Luís Barroso, Alameda Luís de Camões, D. Fernando II, D. Pedro V e José Gomes de Matos.

O Parque de Estacionamento D. Maria II encontra-se igualmente encerrado desde as 15h00 de hoje até às 06h00 de amanhã.

Famalicão: Casa da Memória Viva tem programa para auxiliar cuidadores informais e das pessoas que cuidam

Ao final da manhã do próximo sábado, no auditório da União de Freguesias de VN Famalicão e Calendário, a Casa da Memória Viva apresenta o Programa de Mentoria de Cuidadores de Pessoas com Demência, denominado “Vidas Partilhadas”.

Este projeto, que vem sendo trabalhado há meses, está a ser desenvolvido com a LembrArte – Equipa Terapêutica de Apoio à Demência, com o propósito de transformar a vida de oito cuidadores informais do concelho e das pessoas que eles cuidam.

O programa, que será apresentado em sessão pública, pretende responder ao que tem sido pedido à Casa da Memória Viva. Cabe à LembrArte, instituição com sede em Lousada, a direção técnica do programa que compreende a realização de 22 sessões, com periodicidade quinzenal e sempre ao sábado, às 15 horas. A participação é feita mediante candidatura (pré-inscrição), a apreciar pela direção técnica, e o pagamento de uma comparticipação nos custos do programa, todo ele centrado na pessoa que vive com demência e estruturado na aprendizagem e no desenvolvimento de competências pessoais dos cuidadores informais.

 

Famalicão: Detido por conduzir carro apreendido por falta de seguro

No passado sábado, um homem, de 32 anos de idade, foi detido, pela PSP, pelo crime de desobediência. Conduzia um veículo automóvel que se encontrava apreendido, por falta de seguro de responsabilidade civil.

O detido foi notificado para no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.