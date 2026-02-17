Famalicão: Orfeão assinala 110 anos e prepara concerto com 110 homens

As comemorações do 110° aniversário do Orfeão Famalicense tiveram início no dia 11 de fevereiro, com o anúncio em painéis eletrónicos, no centro da nossa cidade.

No passado sábado, dia 14, na Igreja Paroquial do Louro, foi celebrada missa de ação de graças e em memória dos orfeonistas falecidos, solenizada pelo Orfeão. No final cantaram-se os parabéns, houve bolo de aniversário e brinde, momentos que tiveram a presença da vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Famalicão. Susana Pereira felicitou a instituição e fez votos dos maiores sucessos em prol da música, em particular da coral e da cultura famalicense.

A direção da associação anunciou que ao longo deste ano serão realizadas diversas atividades para assinalar a efeméride, estando já agendado para o dia 28 de março, um concerto com a Banda de Famalicão, em que participarão 110 homens.

Participará nas celebrações da Semana Santa em Vila Nova de Famalicão e no dia 27 de junho estará no festival de música coral, em Tui – Galiza (Espanha), a convite do Coro San Telmo de Tui.

Recorde-se que São Telmo (ou São Pedro Gonçalves Telmo) dedicou a sua vida a auxiliar os homens do mar na Galiza e em Portugal e é celebrado também em Vila Nova de Famalicão, na paróquia de Santa Lucrécia do Louro, onde é mais conhecido por Santo do Monte.