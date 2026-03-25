Concelho, Cultura, Música

Famalicão: Orfeão Famalicense nas celebrações quaresmais de Braga

Pela primeira vez em 110 anos de existência, o Orfeão Famalicense participou nas celebrações quaresmais promovidas pela Confraria do Bom Jesus do Monte, na cidade de Braga.

O momento histórico aconteceu no dia 22 de março, às 17h00, após a chegada da Peregrinação Penitencial, que partiu da Igreja de Santa Cruz, em pleno coração da cidade bracarense. Seguiu-se um momento de fé e emoção, com a saída do andor com a imagem de Jesus Crucificado, da Basílica, enquanto o Orfeão Famalicense cantava em louvor do Bom Jesus do Monte. A celebração da eucaristia ocorreu a seguir, presidida pelo Bispo Auxiliar de Braga, D. Nélio Pita, solenizada pelo Orfeão Famalicense, que acompanhou o momento especial de saudação do Bom Jesus do Monte, representado na imagem de Cristo Crucificado, à cidade.

A prestação do Orfeão foi saudada pela organização e, também, muito apreciada pelas pessoas presentes, muitas das quais vieram cumprimentar e dar os parabéns aos orfeonistas, que agradeceram com a interpretação do seu hino – “Famalicão quem te canta”.

Segue-se a participação no concerto com a Banda de Famalicão, no próximo sábado, dia 28, na Igreja Matriz (nova) de Vila Nova de Famalicão, onde conta com a participação 110 homens, e a participação nas procissões do Ecce Homo, na quinta-feira Santa e do Enterro do Senhor, na Sexta-feira Santa.

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Câmaras captam furto de painel com imagem da mascote do G.D.Louro

Um painel com a imagem do “Lourinho”, que estava colocado na fachada do campo do Grupo Desportivo do Louro, em Famalicão, foi retirado por desconhecidos.

Segundo o clube, o momento foi captado pelas câmaras de videovigilância instaladas nas instalações. A direção lamenta a situação e fala num ato “sem carácter e sem escrúpulos”.

O Grupo Desportivo do Louro deixa um apelo para que o painel seja devolvido até à próxima quinta-feira. Caso isso não aconteça, o clube garante que irá divulgar as imagens captadas nas redes sociais e apresentar queixa junto da GNR.

Famalicão: Iniciativa Liberal denuncia falta de manutenção de alguns parques infantis

A Iniciativa Liberal Famalicão está preocupada com o estado de manutenção de alguns parques infantis do concelho. Em comunicado, o coordenador do partido, Paulo Ricardo Lopes, alerta que «antes de construir algo novo devemos garantir que o que já temos se encontra em boas condições».

O dirigente partidário diz que estes sítios de diversão infantil devem «garantir segurança, bem-estar e condições adequadas às crianças e famílias», afirma Paulo Ricardo Lopes.

Porém, a estrutura local do partido diz que identificou diversas situações que demonstram «falta de acompanhamento e necessidade de intervenções básicas de manutenção» no Parque de Sinçães, onde «uma das diversões encontra‑se inoperacional há vários meses e o piso apresenta sinais de desgaste»; no Parque de Jesufrei, no Parque Panda, em Famalicão, com «balizas partidas, piso abrasivo e sinais claros de desgaste prolongado»; no Parque da Ribeira, em Joane, que «necessita de renovação há anos, sem que tenha sido apresentada solução»; no Parque de Riba de Ave, que «é mais um exemplo de espaço que requer manutenção urgente para garantir condições mínimas de segurança».

A Iniciativa Liberal denuncia que «estas situações ocorrem por todo o concelho, não tendo melhorado com o intenso inverno, sendo necessária uma atuação das diversas Juntas de Freguesia e Câmara Municipal, promovendo um ambiente mais seguro de diversão para as nossas crianças». O coordenador da IL Famalicão defende que «manter bem o que temos é fundamental».

Fotos: Iniciativa Liberal

Famalicão: Município investe 450 mil euros no desenvolvimento da formação desportiva

Ao final da tarde desta quinta-feira, 26 de março, pelas 18h30, decorre a cerimónia de assinatura de protocolos de apoio ao desenvolvimento de atividades e formação desportiva. Na Biblioteca Municipal, com a presença de Mário Passos, presidente da Câmara Municipal, é esperada cerca de meia centena de representantes emblemas famalicenses, de várias modalidades, que vão assinar o protocolo que resulta de um investimento municipal na ordem dos 450 mil euros.

O apoio abrange um universo de cerca de 4.500 atletas federados de modalidades como o futebol, atletismo e trail, ciclismo, ginástica e dança desportiva, basquetebol, hóquei em patins e pesca desportiva.

Famalicão: Junta de Vermoim cria canal whatsapp para comunicar com a população

A autarquia de Vermoim criou um canal de comunicação, via whatsapp, para reforçar a proximidade com os cidadãos.

Através deste meio, a população pode acompanhar, de forma rápida e cómoda, notícias e avisos relevantes, conhecer eventos e iniciativas locais e estar ao corrente de informações úteis.

O link para aderir https://whatsapp.com/channel/0029Vb7aOddICVfoVKK3yp0v . Para se juntar, basta digitalizar o código QR disponível na imagem.

Famalicão: Empresas famalicenses precisam de técnicos intermédios qualificados

As intenções de recrutamento indicam necessidades claras de técnicos intermédios qualificados, com competências práticas e ajustadas aos contextos produtivos. Há procura por técnicos de logística, de vendas e de obra; por técnicos de soldadura, produção em metalomecânica, eletrónica/automação/comando e comércio.

A cada ano, o número de alunos a frequentar o 9.º ano de escolaridade no concelho de Famalicão ronda os 1200. Um contingente significativo de jovens em transição para o ensino secundário, que atravessam um momento de escolha académica relevante.

Para ajustar a formação às necessidades das empresas, sem descurar o interesse dos alunos, o município de Famalicão encomendou um estudo, através de inquérito a 154 empresas, para conhecer melhor a realidade.

Só para contextualizar, a maioria é microempresas (até 10 trabalhadores), representando 62% (96 empresas); pequenas empresas (entre 11 e 50 trabalhadores) foram 38 e médias empresas (entre 51 a 250) um total de 17; e apenas 3 grandes empresas (+251).

Quando lhes foi perguntado se pretendiam recrutar nos próximos cinco anos, a maioria disse que sim: 131 empresas estimam vir a contratar, apenas 21 não projetam. O que constitui um indicador relevante para o planeamento da oferta formativa no concelho.

115 Empresas planeiam crescer nos próximos anos

As razões para o recrutamento são várias: em 115 deve-se a fatores associados à expansão; 42 a menções de substituição de mão-de-obra, nomeadamente saída de trabalhadores por reforma, rotatividade ou cessação de vínculo. Para diversificação da atividade teve 20 referências, indicando processos de inovação, alargamento de serviços e entrada em novos mercados.

No inquérito, 63 empresas identificam as áreas da gestão e planeamento estratégico do negócio como as que mais precisam de recursos humanos qualificados; 56 mencionam a imagem e a comunicação; 51 refletem necessidade de liderança e gestão de equipa; 45 melhoramentos na área comercial e de vendas; 41 na vertente da produção e prestação de serviços e 36 na literacia digital.

Igualmente relevante, as 32 empresas com necessidades de administração e contabilidade; 30 na investigação e desenvolvimento de novos produtos/serviços; 29 no atendimento e relação direta com o cliente.

Para estas áreas, estas empresas procuram por profissionais de diferentes níveis de qualificação, com particular destaque para os intermédios e especializados. Do total das opções, 31% é por técnicos especializados de nível 5; 30% por operacionais (nível2); 58 empresas (23%) querem ensino superior e 16% (39 empresas) técnicos com dupla certificação.

Relativamente a profissões mais necessárias, a procura é por áreas transversais, o que reflete a heterogeneidade do tecido económico do concelho. Foram referenciadas funções em áreas administrativas, organização interna e gestão documental. Em termos mais específicos, há procura por técnicos de logística, de vendas e de obra; por técnicos de soldadura, produção em metalomecânica, eletrónica/automação/comando e comércio.

Estes resultados confirmam a importância de uma oferta formativa de nível 4, capaz de contribuir para a empregabilidade dos jovens, para a qualificação e requalificação da população ativa, que dê respostas às necessidades de crescimento e que reforce a competitividade.

Esta procura está em consonância com os novos Centros Tecnológicos Especializados (CTE). Esta é uma oportunidade estratégica para reforçar a qualidade, a atratividade e a adequação da oferta formativa, potenciando a ligação entre escolas e tecido empresarial.

Centros Tecnológicos Especializados

No âmbito do reforço da formação profissional e tecnológica, até ao final de março de 2026 Famalicão terá concluídos oito CTE – Centros Tecnológicos Especializados, num investimento superior a 8 milhões de euros, em área tecnológicas e industriais, na Escola Profissional Forave, Agrupamentos de Escolas de Camilo Castelo Branco, pe. Benjamim Salgado e D. Sancho I, mais a Escola Profissional CIOR e Didáxis.

O objetivo geral é modernizar as infraestruturas e os equipamentos das escolas, formando jovens e adultos com competências técnicas, digitais e tecnológicas ajustadas às necessidades do mercado.

Caraterização das empresas inquiridas

Relativamente ao estudo, importa referir que 34 empresas são da área transformadora; 27 do setor dos serviços; 26 do comércio por grosso e a retalho; 18 são da construção e 11 das atividades de saúde humana e ação social.

Quanto à idade dos trabalhadores, os resultados mostram que na maioria das empresas inquiridas os que têm mais de 60 anos representam uma fração reduzida da força de trabalho, ou seja, 133 empresas indicam que apenas 20% dos seus trabalhadores têm mais de 60 anos. Sugere que no momento a estrutura etária é relativamente equilibrada.

Famalicão: Casa do Território encerra temporariamente para obras

Durante o mês de abril, a Casa do Território, localizada no Parque da Devesa, vai estar encerrada ao público para a realização de obras. Quer dizer que durante este período não será possível aceder às exposições disponíveis no local.

O espaço, que serve para diversas atividades culturais do município e realização de eventos, reabre no início de maio, com as suas atividades, em espaço renovado.

A intervenção tem como objetivo melhorar as condições do espaço, reforçando a sua funcionalidade e a experiência dos visitantes.

 