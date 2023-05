Famalicão: Orfeão Famalicense promove concurso de quadras Antoninas

Durante as Festas Antoninas, o Orfeão Famalicense promove um concurso de quadras populares subordinado ao tema “Eu vou às Antoninas”. A iniciativa, que tem o apoio da Câmara Municipal, visa manter viva uma tradição muito antiga e muito querida dos poetas populares. A participação terá que ser feita entre o dia 1 e o dia 13 de junho deste ano, através da internet, num link que será disponibilizado brevemente.

Os concorrentes têm que escrever a quadra em redondilha maior (sete sílabas métricas) e aludir ao espírito popular das festas em honra de Santo António – Festas Antoninas de Vila Nova de Famalicão, nomeadamente ao modo como as pessoas vão às festas, sendo dada primazia àquelas que revelem maior criatividade de construção e conteúdo.

Terão que assinar cada quadra com um pseudónimo, não podendo utilizar o mesmo pseudónimo para várias quadras.

Serão atribuídos três prémios, bem como diplomas de participação aos respetivos vencedores e concorrentes distinguidos com menção honrosa. Os vencedores serão conhecidos através da publicação na página de Facebook do Orfeão Famalicense e de outros meios de comunicação, no dia 15 de junho; os prémios serão entregues no decorrer dum evento cultural que terá lugar no dia 16 de junho.

Os trabalhos serão apreciados por um júri composto por um/a professor/a de Português, um/a poeta/poetisa e um membro do Orfeão Famalicense.

Recorde-se que as primeiras quadras alusivas às “Festas de Vila Nova” remontam ao ano de 1908, mas foi em 1957 que José Casimiro da Silva escreveu que “As festas de Vila Nova / ressurgem hoje de novo, / alegres como uma trova / na boca do nosso povo”. O Padre Benjamim Salgado gostou do convite que o jornalista famalicense fazia: “Nossas vozes argentinas / são um coro sem igual / vinde ver as Antoninas / multidões de Portugal” e musicou o belo poema de cariz popular, que se tornou na mais emblemática “Marcha das Antoninas”.

No ano das primeiras Antoninas após serem declaradas como Património Imaterial de Portugal, o concurso constitui, também, uma homenagem do Orfeão a estes dois famalicenses e amigos desta coletividade centenária.