Famalicão: Orfeão Famalicense promove concursos de quadras integrados nas Antoninas

O Orfeão Famalicense volta a participar nas Festas Antoninas e está a promover dois concursos de quadras, um de âmbito geral “No dia das Antoninas, pecado é trabalhar!” e outro de âmbito escolar “No dia das Antoninas, pecado é estudar!”.

Património Imaterial de Portugal desde 2022, as Festas Antoninas agregam várias atividades, entre elas os Concursos de Quadras Antoninas que decorrem de 1 a 29 de maio.

Serão atribuídos três prémios monetários por cada concurso no valor de 120€, 90€ e 60€, e ainda o “Prémio Casa das Artes”, bem como diplomas de participação aos respetivos vencedores e concorrentes distinguidos com menção honrosa.

Os trabalhos a concurso serão avaliados por um júri composto por três pessoas: um professor de português, um poeta e um membro do Orfeão Famalicense. Os prémios serão entregues no dia 5 de junho, num evento de cariz popular, a decorrer na Praça Manuel Sottomayor e Rua Direita, em Famalicão.

As normas e a ficha de inscrição estão disponíveis no site do Orfeão Famalicense.