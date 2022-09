Famalicão organiza diversas atividades na Semana Europeia da Mobilidade

Famalicão associa-se à Semana Europeia da Mobilidade, que decorre de 16 a 22 de setembro, com um conjunto de atividades promotoras de modos de locomoção suaves para o meio ambiente, a que deu o título de “Combina e Move-te”.

Organizada pelo Município de Vila Nova de Famalicão, através do pelouro da Mobilidade e Segurança Rodoviária, acontece no renovado espaço central da cidade e outros espaços do concelho.

A iniciativa arranca no próximo sábado, dia 17 de setembro, com a ação «Pelo Chão da Cidade» que abrange a educação rodoviária e a dança, e que acontecem entre as 10h e as 18h30, na Praça D. Maria II e na Rua João de Faria Guimarães.

Na terça-feira, 20 de setembro, serão colocados bicicletários na Escola Básica Integrada de Arnoso Santa Maria, onde também terá lugar uma sessão de sensibilização sobre o uso da bicicleta e os cuidados a ter.

Para quem utilizar o “Voltas”, nos dias 21 e 22 de setembro, das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h30, poderá usufruir durante a viagem de momentos de poesia e de leitura de pequenos contos.

Ainda no dia 22 de setembro, quinta-feira, data da comemoração do «Dia Europeu Sem Carros», haverá atividades abertas ao público junto ao Centro Escolar de Ribeirão, que abrangem a Escola de Educação Rodoviária, jogos tradicionais, workshop de cerâmica artística e diversas atividades desportivas.

Refira-se que, anualmente, de 16 a 22 de setembro, os cidadãos europeus têm a oportunidade de celebrar uma semana inteira de atividades dedicadas à mobilidade sustentável, com o objetivo de promover um debate alargado sobre a necessidade da alteração de atitudes e comportamentos relativamente à mobilidade, em particular no que toca à utilização do veículo automóvel.

Recorde-se que a iniciativa Semana Europeia da Mobilidade foi criada em 2002, após o sucesso do Dia Europeu sem Carros (DESC), em 2000 e 2001, pela Comissária para o Ambiente e com o apoio político e financeiro da Comissão Europeia (CE). Trata-se de uma parceria entre a Coordenação Europeia, as Autoridades locais e a CE.

A programação da Semana Europeia da Mobilidade encontra-se disponível na página: www.famalicao.pt/combina-e-move-te .