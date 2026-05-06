Famalicão: Orquestra Sinfónica da ARTAVE dá concerto no Coliseu do Porto

A Orquestra Sinfónica ARTAVE apresenta-se domingo, dia 10 de maio, às 11 horas, no Coliseu do Porto, com atuação integrada nos Concertos Promenade.

A orquestra interpretará “A Cinderela” de Sergei Prokofiev, com direção do maestro Cesário Costa e comentários de Jorge Castro Ribeiro.

Esta obra é inspirada no célebre conto tradicional, no qual a fantasia e o lirismo se unem a uma escrita orquestral de grande riqueza expressiva. A música acompanha a sua transformação, o esplendor do baile, o encanto do encontro com o Príncipe e o feitiço que se desfaz à meia-noite.

Bilhetes à venda no Coliseu do Porto; também é possível reservar na Artave.