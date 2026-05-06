Famalicão: Orquestra Sinfónica da ARTAVE dá concerto no Coliseu do Porto
A Orquestra Sinfónica ARTAVE apresenta-se domingo, dia 10 de maio, às 11 horas, no Coliseu do Porto, com atuação integrada nos Concertos Promenade.
A orquestra interpretará “A Cinderela” de Sergei Prokofiev, com direção do maestro Cesário Costa e comentários de Jorge Castro Ribeiro.
Esta obra é inspirada no célebre conto tradicional, no qual a fantasia e o lirismo se unem a uma escrita orquestral de grande riqueza expressiva. A música acompanha a sua transformação, o esplendor do baile, o encanto do encontro com o Príncipe e o feitiço que se desfaz à meia-noite.
Bilhetes à venda no Coliseu do Porto; também é possível reservar na Artave.
A Junta de Freguesia de Vermoim alerta para a onda de furtos que têm vindo a acontecer no concelho e reporta um caso concreto junto da sua comunidade onde duas pessoas, um homem e uma mulher, terão pedido para ia à casa de banho e acabaram por furtar os moradores da habitação.
Este método é já conhecido por ter lesado várias pessoas e nesse sentido, a autarquia deixa um conselho à população “não vá em simpatias, se não conhece, simplesmente não autorize a entrada”.
O espaço cultural famalicense, a comemorar 25 anos de atividade, abre as suas portas à comunidade no dia 31 de maio. O Open House decorre ao longo do dia com os visitantes a poderem visitar uma exposição, patente no Foyer, que passa em revista os momentos marcantes e a ação cultural da Casa das Artes. O Café-Concerto será palco de sessões de leitura e promoção do livro infantojuvenil.
No exterior, vão decorrer atuações do INAC e demonstrações técnicas de novo circo.
Também estão previstas visitas guiadas às áreas técnicas do edifício para mostrar os bastidores e o trabalho por trás de cada espetáculo.
A Casa das Artes de Famalicão foi inaugurada a 1 de junho de 2001, pelo então Ministro da Cultura, José Sasportes.
Terminam este domingo, 10 de maio, as inscrições para a edição número 26 da corrida Famalicão-Joane, uma organização da Associação Teatro Construção. Para além desta prova, que arranca às 10h30, do dia 17 de maio, junto à Rotunda da Paz, na Avenida Marechal Humberto Delgado, também há a Corrida da Família Vermoim-Joane e a caminhada, a ligar as duas freguesias, com início às 9h30.
As inscrições para a corrida devem ser feitas exclusivamente online na plataforma da FPA: www.fpacompeticoes.pt. Para a Corrida da Família e caminhada entre Vermoim e Joane também pode inscrever-se na mesma plataforma ou presencialmente na sede da ATC, na vila joanense.
As corridas e caminhada decorrem no dia 17 de maio.
Para a última deslocação da presente temporada, na próxima segunda-feira, o FC Famalicão oferece o bilhete e só paga o transporte (10 euros)
O jogo na Amadora, ante o Estrela local é da 33.ª e penúltima jornada da Liga Portugal Betclic e joga-se a partir das 20h15, no Estádio José Gomes. Os bilhetes para o encontro estão disponíveis na Loja Oficial, sob as seguintes condições: gratuito (necessário fazer o levantamento do mesmo); transporte: 10 euros.
Os bilhetes estão disponíveis até às 13 horas da próxima segunda-feira e a marcação do transporte deve ser feita até às 18 horas de sábado.
Quem não tiver possibilidade de levantar o bilhete na Loja Oficial, poderá efetuar o pedido através de contacto telefónico (252 011 123).
Sofia Ferreira, aluna da Escola Profissional Oficina, foi distinguida com o Prémio Obra Fotográfica Internacional do Ano 2026, na categoria de Animais, atribuído pela APP Imagem.
A aluna, do 11.º ano, é do curso Técnico/a de Audiovisuais da Oficina.
Segundo a Escola, este reconhecimento internacional destaca «o talento, a criatividade e o olhar artístico que a aluna tem vindo a desenvolver ao longo do seu percurso escolar». Acrescenta que o prémio reflete não só a «qualidade do seu trabalho na área da fotografia, como também o empenho e dedicação demonstrados ao longo da sua formação».
A Oficina felicita a premiada e diz que o prémio é um motivo de «grande orgulho para toda a comunidade escolar, servindo igualmente de inspiração para outros alunos que procuram afirmar-se nas áreas artísticas, nomeadamente a fotografia».
O médio criativo do FC Famalicão já exibe o prémio de melhor jovem da I Liga, do mês de março, atribuído pelo Sindicato dos Jogadores.
Gustavo Sá refere que receber esta distinção «é motivo de orgulho», por ver a sua ação reconhecida mas garante que o prémio «não é só meu». Diz que representa toda a equipa, «pois qualquer jovem do plantel poderia ter ganho este prémio», por exemplo Rodrigo Pinheiro, que também foi um dos mais votados.
O capitão da equipa de Hugo Oliveira confere que estes reconhecimentos «motivam-nos e são importantes para que a equipa continue bem neste final de temporada e esteja ligada para cumprir os objetivos. Se a equipa pratica um bom futebol e vive um bom momento claro que isso se vai refletir no rendimento dos jogadores».
A época está a correr de feição a Gustavo Sá – e a toda a equipa – porque se sente «um jogador mais completo». Explica que evoluiu «no entendimento do jogo. O mister deu-me muitos feedbacks relativamente a vários aspetos do jogo e isso possibilitou dar um passo em frente na interpretação do jogo. Seria algo que iria acontecer com o avançar da idade, mas torna-se melhor quanto mais novo isso aconteça», agradeceu.
Recorde-se que o mês de março foi muito profícuo para o FC Famalicão, com várias distinções – treinador, guarda-redes, defesa, jovem e golo.