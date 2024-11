Famalicão: Os destaques do Famabasket na última semana

Na décima quarta jornada da pró nacional da AF Braga, a AD Oliveirense foi a única formação famalicense em prova a vencer. A equipa treinada por Bernardino Névoa venceu, 1-3, em casa do Cabreiros e subiu ao quinto lugar, com 26 pontos. A AD Ninense, em casa do líder (Celoricense) sofreu uma derrota expressiva, 4-0, e está no décimo terceiro lugar, com 14 pontos. O Ribeirão continua sem qualquer ponto e no último lugar. No passado sábado perdeu, 4-1, em Celeirós.

Na próxima jornada, a equipa ribeirense recebe o líder, a Oliveirense o Vieira e o Ninense o Vila Chã.

Na divisão de honra, série B, o Bairro empatou, 2-2, em casa do São Paio, e o Lousado perdeu, 1-3, com o Santa Eulália. Cumpridas 11 jornadas, o Bairro é décimo terceiro, com 8 pontos, e o Lousado, com 1 ponto, ocupa o último lugar. Na próxima jornada as duas equipas famalicense encontram-se em Bairro.

O Operário, com a vitória, 1-4, em casa do vizinho Mouquim subiu ao primeiro lugar da série A da 1.ª divisão. Na jornada sete, o Ruivanense não foi além de um empate (1-1) na receção à UD Calendário (último, com 5 pontos) e desceu ao segundo lugar, embora com os mesmos pontos do líder. A três pontos dos dois primeiros está o S. Cosme, apesar da derrota, 1-2, com o Carreira. O Delães é quarto, com 12 pontos, após a derrota caseira, 0-3, com o Gondifelos (sexto, 8 pontos). O jogo Fradelos (sétimo, 7 pontos) Louro (décimo primeiro, 7 pontos) terminou com uma goleada da equipa da casa, por 5-0.

Próxima jornada: Louro-Delães, Calendário-S. Veríssimo, Estrelas de Faro-Mouquim, Ceramistas-Fradelos, Operário-S. Cosme, Carreira-Ruivanense; Gondifelos folga.