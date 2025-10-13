Famalicão: Os destaques do Famabasket no último fim de semana

A equipa sénior masculina do Famabasket estreou-se a vencer no Campeonato Nacional da 2º divisão, no último domingo, na deslocação a Viana do Castelo, vencendo por 70-47 o CB Viana sub-23.
O triunfo foi conseguido com uma equipa renovada que integrou cinco atletas da formação do clube famalicense, dois que subiram esta época aos seniores e três que ainda são Sub18. O famabasket terminou a primeira parte em desvantagem por 16-13, inverteu o resultado no segundo período ao terminar 20-6, chegando ao intervalo com uma vantagem de 33-22. Nos restantes períodos a equipa famalicense conseguiu manter a vantagem e alcançar a vitória.
Os escalões de formação também entraram em campo. A equipa sub-16 feminina teve jogada dupla, na sexta-feira deslocou-se a Braga, numa partida que terminou com um resultado favorável para a equipa da casa que venceu por 67 – 51. Na tarde de sábado recebeu o GDAS e venceu o jogo de forma confortável por 70-31.
Os sub-16 masculinos jogaram no Pavilhão Municipal de Famalicão frente ao FAC, na tarde de domingo. O Famalicense Atlético Clube levou a melhor e venceu por 115-46.
A equipa sub-18 feminina deslocou-se a Vermoim, no domingo, para defrontar o ATC, alcançando uma vitória por 54-29.
Já a equipa sub-18 masculina viajou até Barcelos, na manhã de domingo, venceu todos os parciais e venceu a partida por 90-47.