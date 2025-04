Famalicão: Os livros continuam no centro da cidade

Termina, este domingo, mais uma edição do Mercado do Livro, iniciativa que está a decorrer na Praça D. Maria II. Para este sábado, está reservada, às 10h30, uma sessão de leitura dramatizada do livro “Aurora”, pela autora Katia Santos – Alfarroba Edições, e às 15 horas, é apresentado “Famalicão”, da Editora Centro Atlântico, com texto de Jorge Reis-Sá, o mais recente vencedor do Prémio Literário Fundação Inês de Castro, e com fotografias de Libório Manuel Silva. Às 21 horas, decorre um concerto poético “Para onde vai todo este sangue vertido”, com Sandra Escudeiro, Manuel António Reis, Miguel Nóbrega.

No último dia, às 10h30, decorre o espetáculo Histórias Mal Contadas, na voz de Rodolfo Castro, o pior contador de histórias do mundo. Para a tarde estava previsto um encontro com a jornalista Fátima Campos Ferreira, autora do livro “Ramalho Eanes – Palavra que conta”, que foi cancelado.

Desde quarta-feira passada, o livro e a leitura tomaram conta do centro da cidade. Para além da exposição e venda de livros, a iniciativa contemplou um programa complementar de animação cultural e literária, com encontros com escritores, apresentações de livros, espetáculos de teatro, concertos musicais, exposições e horas do conto. Tudo para todas as faixas etárias.

Os expositores participantes representam o mercado livreiro e editorial famalicense: Livraria Municipal; Centro de Estudos Camilianos; Livraria Fontenova; Livreiro Arlindo Moreira; Edições Húmus, Editora Centro Atlântico; Editorial Novembro e Fundação Cupertino de Miranda.