Na noite do próximo sábado, às 21 horas, o salão paroquial de Vermoim recebe a Gala Final do Campeonato Concelhio de Trail de Famalicão by Setup Tech 2025/2026. O evento que assinala o encerramento da época desportiva, será marcado pelo reconhecimento do contributo de todos que, de forma direta ou indireta, contribuíram para a consolidação deste projeto desportivo.

Durante a Gala serão distinguidos os atletas e coletividades que mais se destacaram nas diversas classificações do campeonato, num ambiente de convívio e partilha que reunirá praticantes, organizações, entidades parceiras e representantes da comunidade ligada ao trail running no concelho de Vila Nova de Famalicão.

Ao longo da época 2025/2026, com 10 provas, o Campeonato Concelhio de Trail de Famalicão by Setup Tech voltou a afirmar-se como uma das principais referências desportivas do concelho, promovendo a competição saudável, a valorização do território, a prática desportiva e o contacto com a natureza.

A organização convida a comunidade a associar-se a este momento de celebração: «a presença de familiares, amigos, voluntários, adeptos da modalidade e demais cidadãos constituirá uma forma de reconhecimento do esforço e dedicação demonstrados pelos atletas, clubes e entidades envolvidas ao longo da temporada».