Famalicão: Os novos desafios da integração de Portugal na União Europeia é tema de ciclo de conferências

No âmbito dos 40 anos de integração de Portugal na União Europeia (1986-2026), o município de Famalicão organiza um ciclo de conferências, intitulado “De Famalicão para o Mundo… E a Europa tão perto de nós!”. Decorre na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, entre 5 de março e 28 de maio.

Estas conferências vão decorrer quinzenalmente, das 18h30 às 21h00, reunindo especialistas como Paulo Cunha, Azeredo Lopes e Augusto Santos Silva.

O objetivo passa por debater temas como os populismos, as migrações, as alterações climáticas e a geoestratégia.

Programa: dia 5 de março, abordam “Os desafios europeus contemporâneos”, com Paulo Cunha, deputado ao Parlamento Europeu; no dia 19 de março, a discussão é em torno da “Europa e os Populismos: novos e velhos espectros à solta”, com Sérgio Neto (CITCEM/FLUP); 9 de abril, com o tema “A Europa e a mobilidade demográfica. Migrações e Inclusão”, com Vasco Malta, chefe de missão da Organização Internacional para as Migrações em Portugal; 23 de abril, sobre “Os Desafios à Sustentabilidade Demográfica em Portugal: Das Políticas Nacionais às Estratégias Locais”, com Fantina Tedim, professora catedrática no departamento de Geografia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto; a 7 de maio, Helena Freitas, da Universidade de Coimbra, debate “As alterações climáticas a as políticas europeias”; no dia 21 de maio, a abordagem é sobre os “Desafios geoestratégicos da Europa contemporânea”, com Azeredo Lopes, da Universidade Católica Portuguesa; por último, no dia 28 de maio, o tema é “Portugal e a cultura europeia” e o convidado é Augusto Santos Silva, professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade do Porto.

O evento está acreditado pelo Centro de Formação de Associação de Escolas de Vila Nova de Famalicão (CFAEVNF) com 15 horas de formação e é aberto ao público em geral mediante inscrição obrigatória através do email fama licaoparaomundo@gmail.com O programa completo encontra-se disponível no portal do município.