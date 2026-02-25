Concelho

Famalicão: Os novos desafios da integração de Portugal na União Europeia é tema de ciclo de conferências

No âmbito dos 40 anos de integração de Portugal na União Europeia (1986-2026), o município de Famalicão organiza um ciclo de conferências, intitulado “De Famalicão para o Mundo… E a Europa tão perto de nós!”. Decorre na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, entre 5 de março e 28 de maio.

Estas conferências vão decorrer quinzenalmente, das 18h30 às 21h00, reunindo especialistas como Paulo Cunha, Azeredo Lopes e Augusto Santos Silva.

O objetivo passa por debater temas como os populismos, as migrações, as alterações climáticas e a geoestratégia.

Programa: dia 5 de março, abordam “Os desafios europeus contemporâneos”, com Paulo Cunha, deputado ao Parlamento Europeu; no dia 19 de março, a discussão é em torno da “Europa e os Populismos: novos e velhos espectros à solta”, com Sérgio Neto (CITCEM/FLUP); 9 de abril, com o tema “A Europa e a mobilidade demográfica. Migrações e Inclusão”, com Vasco Malta, chefe de missão da Organização Internacional para as Migrações em Portugal; 23 de abril, sobre “Os Desafios à Sustentabilidade Demográfica em Portugal: Das Políticas Nacionais às Estratégias Locais”, com Fantina Tedim, professora catedrática no departamento de Geografia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto; a 7 de maio, Helena Freitas, da Universidade de Coimbra, debate “As alterações climáticas a as políticas europeias”; no dia 21 de maio, a abordagem é sobre os “Desafios geoestratégicos da Europa contemporânea”, com Azeredo Lopes, da Universidade Católica Portuguesa; por último, no dia 28 de maio, o tema é “Portugal e a cultura europeia” e o convidado é Augusto Santos Silva, professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade do Porto.

O evento está acreditado pelo Centro de Formação de Associação de Escolas de Vila Nova de Famalicão (CFAEVNF) com 15 horas de formação e é aberto ao público em geral mediante inscrição obrigatória através do email fama licaoparaomundo@gmail.com O programa completo encontra-se disponível no portal do município.

Famalicão: Muito carinho e apoio na Cão-Minhada de Novais

“Patas em Movimento – Cão Minhada”, que aconteceu no passado domingo, a partir do adro da igreja de Novais, foi um sucesso, com muita participação de patudos e seus tutores.

Foram parceiros da Junta de Freguesia de Novais o CROA – Centro de Recolha Animal de Famalicão, que levou alguns dos seus cães, e a Pets & Me.

O objetivo da iniciativa foi a sensibilização para a importância dos cuidados e da proteção animal. Mas, além do passeio e da diversão, houve uma causa solidária, com a entrega de mantas e contributos para os animais.

Famalicão: Caminhada do Dia do Pai no Cantinho de Ninães (Requião)

A Associação Cantinho de Ninães organiza a 5.ª edição da Caminhada do Dia do Pai, no dia 22 de março, pelas 9H00, com saída do parque de merendas Cantinho de Ninães, Requião.

Esta iniciativa tem como principal objetivo celebrar o Dia do Pai de uma forma saudável, promovendo o convívio familiar, o contacto com a natureza e o fortalecimento dos laços entre pais, filhos e toda a comunidade.

Na edição do ano passado, reuniram 120 participantes, número que reflete o entusiasmo e o envolvimento das famílias nesta iniciativa.

A organização convida pais, filhos e restantes familiares a juntarem-se numa manhã ativa, marcada pelo espírito de união e partilha.

Famalicão: Homem detido por agressão e insultos a um polícia

Esta quarta-feira, a PSP deteve um homem, de 61 anos, por agressão e insultos a um polícia.

A detenção aconteceu no decurso de uma intervenção policial na cidade de Vila Nova de Famalicão. O homem foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Braga.

Famalicenses unem-se para entregar uma passadeira de exercício físico ao Hospital

Esta quarta-feira, o Hospital de Famalicão foi palco de um momento simbólico de solidariedade por parte do Clube Motard Escorpiões e do ‘Batman’ que entregaram uma passadeira de exercício físico, oferecida pelo CEO do grupo Fitness Up, o famalicense Hélder Ferreira.

O equipamento desportivo vai integrar o ginásio do Hospital reforçando o espaço de reabilitação e promoção do bem-estar dos utentes.

Esta iniciativa insere-se no compromisso do Clube Motard Escorpiões em promover ações de responsabilidade social e em contribuir ativamente para o bem-estar da população local.

Famalicão: Apoio à renda chega a 358 famílias famalicenses

O Município de Vila Nova de Famalicão vai apoiar, este ano, 358 famílias, mais 14 do que no ano passado. O montante do apoio chega a 370 mil euros, um aumento face aos 355 mil euros de 2025.

Esta medida, em vigor há vários anos, surge no âmbito do programa municipal “Casa Feliz”.

Recorde-se que o apoio, destinado a famílias que se encontrem em situação de carência económica, divide-se em quatro escalões, que equivalem a um apoio mensal durante 12 meses, no montante de 125 euros (82 candidatos), 95 euros (120 candidatos), 65 euros (86 candidatos) e 50 euros (70 candidatos), respetivamente.

A medida vai estar em discussão na reunião do executivo municipal desta quinta-feira, 26 de fevereiro.

O presidente da Câmara reconhece que este «é um apoio que faz a diferença na vida das famílias do concelho e é uma das várias medidas que temos no terreno para dar resposta ao desafio da habitação», afirma Mário Passos.

Desde 2019, o Município de Famalicão já ajudou mais de 2 mil famílias, num investimento superior a 2 milhões de euros.

O processo de candidatura ao apoio à renda é apresentado através do registo na plataforma “Programa Casa Feliz – Apoio à Renda”, em https://rendas.famalicao.pt. As recentes alterações ao Regulamento Municipal de Apoio à Renda permitem que possam ser submetidos pedidos excecionais e devidamente fundamentados fora do período normal de candidaturas, que habitualmente decorrem entre setembro e outubro. Estes pedidos de apoio excecional podem ser submetidos ao longo do ano, têm efeitos a partir do mês seguinte à da apresentação do pedido e vigoram até ao final do ano civil correspondente.

Distrital de Braga do PSD com dois candidatos à presidência

A distrital de Braga do PSD tem duas listas para as eleições que ocorrem no próximo sábado, dia 28 de fevereiro, ato eleitoral que decorre entre as 14 e as 20 horas. Paulo Cunha, atual presidente da distrital, e Carlos Eduardo Reis, vereador da Câmara Municipal de Barcelos, apresentam-se a sufrágio, sendo a única distrital do país com duas listas e há 25 anos que tal não acontecia em Braga.

Paulo Cunha arrancou primeiro com uma recandidatura sob o mote: “União e Confiança”. Carlos Eduardo Reis avança com a ideia de que é preciso “renovar e unir o partido”. O famalicense, que cumpriu dois mandatos na distrital, revela a vontade «firme» em dar continuidade ao trabalho desenvolvido e aponta os resultados obtidos nas últimas eleições autárquicas como «validade» da estratégia seguida. Paulo Cunha defende que a Distrital deve empenhar-se na definição das políticas de âmbito nacional, «mas também deve estar próxima das populações, apoiando a ação governativa e trabalhando em articulação com as suas estruturas: núcleos, secções concelhias, autarcas social-democratas, jovens social-democratas e trabalhadores social-democratas, para assegurar a boa execução das medidas adotadas a nível nacional».

Carlos Reis já tinha afirmado que em 2024 ponderou avançar para a conquista da liderança no PSD de Braga e que não o fez pela proximidade das eleições autárquicas. No entanto, diz que os motivos se mantêm e por isso decidiu avançar.

Desde logo, considera «saudável» haver confronto no interior da estrutura política e que é tempo de renovação, com outros “quadros” políticos. Em declarações à Agência Lusa, replicadas noutros órgãos de comunicação social, disse que as estruturas regionais «têm que ter intervenção no plano político, porque senão servem para pouco», ou seja, defende que devem promover o debate político, uma opinião que reflita aquilo que a grande parte dos militantes pensa e que influencie «positivamente as políticas do Governo». Contudo, recusa que seja uma candidatura «contra o Governo». Isto porque ficou de fora da lista de candidatos nas últimas eleições Legislativas.