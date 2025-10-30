Famalicão: Os pelouros de cada vereador para o ciclo autárquico 2025/2029

Na tarde desta quarta-feira, Mário Passos apresentou a sua equipa e a distribuição dos pelouros.

O presidente do Município mantém o pelouro da Habitação, assim como o pelouro do Planeamento e Gestão Urbanística. Neste mandato, Mário Passos chama a si o Ambiente e Neutralidade Carbónica e o Envelhecimento Ativo. Assume, ainda, as áreas do Planeamento Estratégico, Recursos Humanos, Gestão Financeira, Obras Municipais, Governança Municipal e Inteligência Urbana.

Hélder Pereira acumula os Assuntos Jurídicos, da Segurança e da Fiscalização com o novo pelouro das Infraestruturas Ambientais e Gestão de Resíduos.

Susana Pereira, novo rosto no executivo, assume a Cultura, a Solidariedade Social, o Desenvolvimento Integrado, o Voluntariado e a Igualdade e Integração.

Os pelouros das Freguesias, dos Transportes Públicos e Mobilidade, dos Mercados e Feiras, do Turismo e da Juventude passam a estar sob a alçada de Augusto Lima, que mantém a Economia e Empreendedorismo e Ciência e Tecnologia.

Pedro Oliveira continua com o Desporto e o Associativismo e assume as pastas da Educação e da Saúde.

Vânia Marçal, outro novo rosto governação municipal, fica com a Proteção Civil, Espaços Verdes e Floresta, Gestão e Manutenção de Equipamentos, Gestão do Espaço Público e Bem-Estar Animal.