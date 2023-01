Famalicão: Os “Reis” cantaram no Centro Social da Paróquia de Ruivães

Reiterando «uma aposta na autonomia das autarquias locais», a Câmara Municipal vai canalizar para as juntas de freguesia mais de 5,5 milhões de euros. A transferência de 2,2 milhões de euros em verbas livres, cujos protocolos foram aprovados na última reunião, «é o primeiro impulso que as Juntas de Freguesia recebem para a sua gestão autárquica», assinala o presidente da Câmara Municipal. As outras verbas, a transferir ao longo do ano, serão enviadas através de transferências de capital, 2,7 milhões de euros, e de transferências correntes, 600 mil euros, que equivale à transferência de competências para a limpeza de vias, manutenção de equipamentos, entre outros.

Relativamente ao ano anterior, o grande acréscimo surge no valor correspondente às transferências de capital, cujas verbas se destinam à execução de obras estruturantes para as localidades e cujo apoio aumenta este ano 26%. Apesar disso, Mário Passos assume como desafio «o incremento, ao longo deste ano, de ainda mais investimento de capital nas freguesias. É algo que está no nosso horizonte e tudo faremos para o conseguir», promete. «Queremos melhorar a eficiência da gestão autárquica, quer a nível municipal, quer a nível das freguesias» avança o edil que destaca que o montante e o planeamento das transferências foi realizado em concordância com as autarquias locais e obedecem aos princípios do equilíbrio e da coesão territorial.

Este volume de transferência de verbas para as juntas, «reflete bem o nosso compromisso e respeito para com os eleitos locais. Queremos um concelho a desenvolver-se de forma equitativa e à mesma velocidade e a aposta nesta autonomia é uma garantia desse equilíbrio e de uma boa execução», regista Mário Passos.