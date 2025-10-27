Famalicão: Os resultados do Famabasket este fim de semana

Este fim de semana, a equipa sénior masculina do famabasket deslocou-se até Ribeirão para a terceira jornada, num dérbi concelhio que terminou com um resultado favorável para a equipa visitante que arrecadou uma vitória por 82 – 54. A terceira vitória do famabasket, em três jogos, mantendo a liderança da série A da zona Norte do Campeonato Nacional da 2ª divisão.
A próxima jornada está agendada para a noite de sexta-feira, frente ao SC Braga sub-23, no pavilhão do S. Cosme.
Os escalões de formação também entraram em ação, a equipa sub-16 masculina foi a Braga defrontar o líder da prova e não conteve a superioridade da equipa da casa, acabando por sair derrotada por 106 – 27.
No sábado, os sub-18 masculinos receberam o SC Braga, num jogo que opôs duas equipas que ainda não conheciam a derrota. Apesar da disputa pelo melhor resultado, a equipa famalicense acabou por perder por 73 – 55.
Também a equipa feminina sub-18 recebeu o SC Braga e o resultado não foi melhor. A equipa visitante venceu por 91 – 34.
Na tarde de domingo, a equipa sub-16 feminina deslocou-se ao pavilhão municipal de Famalicão para defrontar o FAC, onde venceu por 60-26.