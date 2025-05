Famalicão: Os últimos dias de campanha «são decisivos para convencer os indecisos»

O Parque de Lazer do Quinteiro, em Oliveira São Mateus, recebeu a festa-comício do Partido Socialista que foi animada pelo cantor Augusto Canário. O evento, no âmbito da campanha para as legislativas, decorreu na tarde do passado sábado, e contou com a presença de Pedro Nuno Santos, com o partido a dar conta de que o momento foi «de grande afirmação da energia, da esperança e vontade de mudança que movem o PS nesta caminhada para construir um novo futuro».

O líder do partido falou à vasta plateia e garantiu que «vamos liderar uma mudança segura e com estabilidade e temos uma semana para mobilizarmos o povo português para, no dia 18 de maio, ganharmos as eleições, para melhorar e proteger o nosso povo».

Também o cabeça de lista por Braga usou da palavra. José Luís Carneiro considerou que os últimos dias de campanha «são decisivos para convencer os indecisos a colocarem o voto onde ele pode ter mais utilidade – no Partido Socialista».

Outro protagonista neste convívio socialista foi Eduardo Oliveira. O líder da concelhia e candidato do partido à presidência da Câmara Municipal pediu aos participantes que, até ao próximo domingo, sejam os «porta-vozes da esperança» e que façam parte de uma «luta coletiva, a pensar no futuro em Portugal». Também falou dos investimentos realizados por governos socialistas no concelho, «como a nova Estrada Nacional 14 e a requalificação da Estrada Nacional 206, a requalificação da esquadra da PSP e os projetos na área da saúde, nomeadamente em Unidades de Saúde Familiar».

Recordando que Famalicão é o concelho mais exportador a norte de Lisboa, pediu «uma governação à altura da nossa relevância económica e social. O Governo da AD não está a transformar o país – está a travá-lo. Portugal precisa de um projeto que devolva segurança aos portugueses: segurança física, mas também no emprego, na saúde, na habitação e na educação. E esse projeto é o do Partido Socialista», concluiu.